Árbol de Navidad 2026: cómo decorarlo según tu signo y qué colores elegir

Aries, Tauro, Géminis y los demás signos tienen propuestas de colores y adornos para personalizar el arbolito y recibir las fiestas con un estilo propio.

Con la llegada de diciembre, comienza la cuenta regresiva para una de las tradiciones más esperadas del año: armar el árbol de Navidad. Para esta temporada 2026, una propuesta invita a dejar de lado las decoraciones convencionales y elegir los colores, materiales y adornos de acuerdo con el signo del zodíaco.

Desde tonos dorados y detalles brillantes hasta elementos naturales y diseños minimalistas, cada signo puede encontrar una combinación que represente las características que la astrología le atribuye. La idea es convertir el arbolito en un reflejo de los gustos personales y sumar un toque diferente a la decoración del hogar.

Cómo decorar el árbol de Navidad 2026 según cada signo Las propuestas combinan colores, texturas y objetos que permiten crear estilos distintos. Estas son las alternativas para los 12 signos del zodíaco.

Aries, Tauro y Géminis: energía, naturaleza y creatividad

Aries (21 de marzo al 19 de abril): los tonos rojo intenso y dorado son los indicados para una decoración llamativa. Puede sumar esferas grandes, guirnaldas brillantes y luces cálidas.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): los materiales naturales son los protagonistas. Adornos de madera, piñas secas, cintas de tela y tonos verdes combinados con dorado permiten lograr un estilo rústico y acogedor.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio): la creatividad se expresa a través de una combinación de amarillo, celeste, lila y plateado. También puede incorporar adornos de distintas formas y piezas artesanales. Cáncer, Leo y Virgo: recuerdos, brillo y armonía