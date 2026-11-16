Terminar la escuela secundaria y enfrentarse a la pregunta "¿Qué vas a estudiar o hacer de tu vida?" genera una enorme presión y ansiedad en los jóvenes de 17 y 18 años. Elegir una carrera universitaria o tecnicatura únicamente por mandato familiar o por salida económica suele derivar en desmotivación y abandono en los primeros años. El concepto japonés del Ikigai ("razón de ser") ofrece un mapa visual claro para orientar la vocación.