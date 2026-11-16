Terminar la escuela secundaria y enfrentarse a la pregunta "¿Qué vas a estudiar o hacer de tu vida?" genera una enorme presión y ansiedad en los jóvenes de 17 y 18 años. Elegir una carrera universitaria o tecnicatura únicamente por mandato familiar o por salida económica suele derivar en desmotivación y abandono en los primeros años. El concepto japonés del Ikigai ("razón de ser") ofrece un mapa visual claro para orientar la vocación.
Los 4 círculos que definen tu propósito profesional
El método Ikigai invita a los estudiantes a reflexionar y anotar respuestas honestas en cuatro áreas fundamentales que se entrecruzan:
-
Lo que amás hacer: aquellas actividades, materias o temas sobre los que podrías leer o conversar durante horas sin aburrirte.
-
En lo que sos bueno: tus habilidades naturales o talentos desarrollados (facilidad para comunicar, resolver problemas lógicos, trabajar con las manos, liderar grupos).
-
Lo que el mundo necesita: problemáticas reales de la sociedad, la tecnología, la salud o el ambiente en las que te gustaría aportar soluciones.
-
Por lo que te pueden pagar: profesiones, oficios o sectores del mercado laboral que permiten sostener económicamente un proyecto de vida.
La intersección de estas cuatro esferas ayuda a descartar carreras elegidas por impulso y acerca a los jóvenes a opciones con verdadero sentido personal y proyección laboral.