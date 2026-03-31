    • 31 de marzo de 2026 - 12:24

    Conocé el árbol en maceta que florece en invierno: resistente, vistoso y de bajo mantenimiento

    Resistente, vistoso y de bajo mantenimiento: todo lo que tenés que saber para cuidar esta planta ideal para el frío.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mantener el jardín o el balcón con color durante el otoño y el invierno puede parecer complicado, pero hay una opción que rompe con esa idea. Se trata de la Camellia japonica, un árbol ornamental que florece en pleno frío y aporta vida y elegancia cuando la mayoría de las plantas están en reposo.

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    Además de su valor estético, es una planta que se adapta muy bien a la vida en maceta y requiere cuidados simples. Con las condiciones adecuadas, puede acompañarte durante muchos años y convertirse en el centro de todas las miradas.

    Cómo plantar la camelia japónica correctamente

    Para que crezca fuerte y saludable, es clave prestar atención a algunos aspectos básicos desde el inicio:

    • Maceta adecuada: elegí una de al menos 40 cm de diámetro, con buen drenaje.
    • Sustrato: necesita un suelo ácido, liviano y aireado. Podés usar tierra para azaleas mezclada con arena gruesa.
    • Profundidad: el cuello de la planta debe quedar a nivel del sustrato, nunca enterrado en exceso.

    Un buen inicio marca la diferencia en su desarrollo a largo plazo.

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    La camelia jap&oacute;nica es una planta que florece en invierno. (Foto: Adobe Stock)

    La camelia japónica es una planta que florece en invierno. (Foto: Adobe Stock)

    Cada cuánto regar la camelia japónica

    El riego es uno de los factores más importantes para mantenerla sana y con buena floración:

    • Invierno: regá cada 7 a 10 días, con la tierra apenas húmeda.
    • Verano: podés aumentar a 2 veces por semana, según el calor.

    Es importante evitar el encharcamiento. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces, uno de los problemas más comunes en esta planta.

    Dónde ubicarla para que florezca mejor

    La ubicación influye de forma directa en la cantidad y calidad de flores:

    • Luz: prefiere luz indirecta o semisombra.
    • Protección: resguardala de vientos fuertes y heladas intensas.
    • Interior: cerca de una ventana luminosa, sin sol directo.
    • Exterior: ideal bajo techo o junto a una pared orientada al este o norte, donde recibe luz suave.

    Por qué elegir la camelia japónica

    La camelia no solo es linda: también es práctica.

    • Florece en invierno, cuando pocas plantas lo hacen
    • Tiene flores duraderas en tonos blancos, rosados y rojos
    • Es resistente al frío
    • Requiere bajo mantenimiento

    En pocas palabras, es una de las mejores opciones si querés sumar color y elegancia a tu casa en los meses más fríos sin complicarte demasiado.

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