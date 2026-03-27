    • 27 de marzo de 2026 - 18:29

    Día Mundial del Whisky: seis tragos fáciles para lucirte con amigos

    El whisky se puede disfrutar con clásicos internacionales hasta recetas modernas, diferentes opciones simples y originales para preparar en casa.

    Las recetas de cócteles con whisky proponen opciones fáciles para disfrutar en casa o con amigos en la fecha especial.

    Las recetas de cócteles con whisky proponen opciones fáciles para disfrutar en casa o con amigos en la fecha especial.

    Foto:

    Este viernes 27 de marzo, el mundo entero levanta el vaso para celebrar el Día Mundial del Whisky. Esta fecha invita a apreciar la historia y el carácter de una de las bebidas más emblemáticas, capaz de reunir a generaciones enteras en un mismo brindis.

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    El whisky, con su inconfundible aroma y notas profundas, está presente en barras de todo el planeta y es base de cócteles legendarios, tanto clásicos como modernos.

    Para sumarte al festejo, aquí van seis recetas internacionales y fáciles de preparar, ideales para lucirte en casa o con amigos.

    1. Don Pedro

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    Ingredientes:

    • 500 g de helado de crema americana o vainilla
    • 4 medidas de whisky
    • 100 g de nueces
    • 150 g de azúcar

    Paso a paso:

    1. Procesar el helado y el whisky hasta lograr una mezcla cremosa.

    2. Picar las nueces y hacer un caramelo con el azúcar.

    3. Servir en vasos, agregar las nueces y terminar con el caramelo por encima.

    2. Café Irlandés (Irish Coffee)

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    Ingredientes:

    • Una medida de whisky
    • Una medida de licor cremoso irlandés
    • Una taza de café recién hecho
    • Una cucharada de crema chantilly

    Paso a paso:

    1. Mezclar el whisky y el licor en un vaso.

    2. Agregar el café caliente.

    3. Colocar la crema chantilly encima. Se puede espolvorear con cacao o chocolate rallado al gusto.

    3. Café Escocés

    Ingredientes:

    • 4 cucharadas soperas de café molido
    • 8 cucharaditas de azúcar
    • ¾ litro de agua
    • 200 g de crema de leche
    • 4 copitas de whisky

    Paso a paso:

    1. Preparar el café exprés largo.

    2. En vasos precalentados, poner azúcar y whisky.

    3. Verter el café caliente, remover y colocar la crema de leche fría encima.

    4. Whisky Sour

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    Ingredientes:

    • 60 ml de whisky
    • 30 ml de jugo de limón
    • 15 ml de almíbar simple
    • 1 clara de huevo (opcional)
    • Hielo

    Paso a paso:

    1. Colocar todos los ingredientes en una coctelera con hielo.

    2. Agitar fuerte y colar en vaso corto con hielo.

    5. Old Fashioned

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    Ingredientes:

    • 60 ml de whisky
    • 1 terrón de azúcar
    • 2 gotas de angostura
    • Piel de naranja
    • Hielo

    Paso a paso:

    1. Disolver el terrón de azúcar con angostura y un chorrito de agua en un vaso.

    2. Agregar hielo y el whisky. Mezclar suavemente.

    3. Decorar con la piel de naranja.

    6. Manhattan

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    Ingredientes:

    • 60 ml de whisky
    • 30 ml de vermut rojo
    • 2 gotas de angostura
    • 1 cereza al marrasquino
    • Hielo

    Paso a paso:

    1. En un vaso mezclador, combinar whisky, vermut y angostura con hielo.

    2. Colar en una copa fría.

    3. Decorar con la cereza.

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