Día Mundial del Whisky: seis tragos fáciles para lucirte con amigos

Este viernes 27 de marzo, el mundo entero levanta el vaso para celebrar el Día Mundial del Whisky . Esta fecha invita a apreciar la historia y el carácter de una de las bebidas más emblemáticas, capaz de reunir a generaciones enteras en un mismo brindis.

Por Redacción Diario de Cuyo

Cuáles son los beneficios de agregar canela al café y por qué lo recomiendan

Por Redacción Diario de Cuyo

Qué es y en qué consiste la "muerte digna", la alternativa a la eutanasia que es legal en Argentina

El whisky , con su inconfundible aroma y notas profundas, está presente en barras de todo el planeta y es base de cócteles legendarios, tanto clásicos como modernos.

Para sumarte al festejo, aquí van seis recetas internacionales y fáciles de preparar , ideales para lucirte en casa o con amigos.

1. Procesar el helado y el whisky hasta lograr una mezcla cremosa.

2. Picar las nueces y hacer un caramelo con el azúcar.

3. Servir en vasos, agregar las nueces y terminar con el caramelo por encima.

2. Café Irlandés (Irish Coffee)

image

Ingredientes:

Una medida de whisky

Una medida de licor cremoso irlandés

Una taza de café recién hecho

Una cucharada de crema chantilly

Paso a paso:

1. Mezclar el whisky y el licor en un vaso.

2. Agregar el café caliente.

3. Colocar la crema chantilly encima. Se puede espolvorear con cacao o chocolate rallado al gusto.

3. Café Escocés

Ingredientes:

4 cucharadas soperas de café molido

8 cucharaditas de azúcar

¾ litro de agua

200 g de crema de leche

4 copitas de whisky

Paso a paso:

1. Preparar el café exprés largo.

2. En vasos precalentados, poner azúcar y whisky.

3. Verter el café caliente, remover y colocar la crema de leche fría encima.

4. Whisky Sour

image

Ingredientes:

60 ml de whisky

30 ml de jugo de limón

15 ml de almíbar simple

1 clara de huevo (opcional)

Hielo

Paso a paso:

1. Colocar todos los ingredientes en una coctelera con hielo.

2. Agitar fuerte y colar en vaso corto con hielo.

5. Old Fashioned

image

Ingredientes:

60 ml de whisky

1 terrón de azúcar

2 gotas de angostura

Piel de naranja

Hielo

Paso a paso:

1. Disolver el terrón de azúcar con angostura y un chorrito de agua en un vaso.

2. Agregar hielo y el whisky. Mezclar suavemente.

3. Decorar con la piel de naranja.

6. Manhattan

image

Ingredientes:

60 ml de whisky

30 ml de vermut rojo

2 gotas de angostura

1 cereza al marrasquino

Hielo

Paso a paso:

1. En un vaso mezclador, combinar whisky, vermut y angostura con hielo.

2. Colar en una copa fría.

3. Decorar con la cereza.