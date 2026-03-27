Día Mundial del Whisky: seis tragos fáciles para lucirte con amigos
El whisky se puede disfrutar con clásicos internacionales hasta recetas modernas, diferentes opciones simples y originales para preparar en casa.
Las recetas de cócteles con whisky proponen opciones fáciles para disfrutar en casa o con amigos en la fecha especial.
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Este viernes 27 de marzo, el mundo entero levanta el vaso para celebrar el Día Mundial del Whisky. Esta fecha invita a apreciar la historia y el carácter de una de las bebidas más emblemáticas, capaz de reunir a generaciones enteras en un mismo brindis.