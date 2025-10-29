El error más común en casa: dejar este electrodoméstico conectado después de usarlo Los expertos aseguran que es importante desconectar este aparato para evitar daños.

Es común que al usar algunos electrodomésticos, luego olvidemos desenchufarlos o lo pasemos por alto. Sin embargo, hay uno en particular que sí o sí se debe desconectar para evitar daños.

Se trata de la pava eléctrica. Los expertos aseguran que aunque parece un aparato inofensivo, puede volverse un peligro incluso al estar apagada. Esto se debe a que muchos modelos tienen encendidos pequeños sistemas internos, como el piloto o el sensor térmico, que genera calor en el cable o la base.

Los riesgos de dejar la pava eléctrica enchufada

Si la pava tiene una falla en el termostato o en la resistencia, puede recalentarse o provocar un cortocircuito, incluso cuando no está en uso. Según los técnicos, es una de las principales causas de incidentes eléctricos en la cocina.

Entre los riesgos más comunes, se encuentran:

Recalentamiento del sistema eléctrico: El enchufe o la base pueden dañarse por el calor constante.

Cortocircuito o incendio: Si hay humedad, restos de agua o una fuga de corriente, la pava puede generar chispas o sobrecalentarse.

Consumo innecesario: Aunque parezca poco, dejarla enchufada todo el día suma en la factura de luz.

Desgaste prematuro: La resistencia y el sensor térmico trabajan más de la cuenta, lo que acorta la vida útil del aparato.

Por eso, los expertos sugieren desconectar la pava eléctrica después de cada uso, sobre todo si se utiliza varias veces al día. Además, aconsejan revisar regularmente el estado del cable y la base.