El ranking de los infieles, según el zodiaco: el N°1 es un signo que no puede vivir sin engañar a su pareja

La astrología ha sido utilizada durante siglos para comprender comportamientos y rasgos de personalidad, y uno de los temas más intrigantes en el ámbito de la vida sentimental es la infidelidad. ¿Algún signo zodiacal es más propenso a ser infiel que otros?
Las razones de la infidelidad son complejas y varían ampliamente de una persona a otra, independientemente de su signo astrológico. Sin embargo, algunos signos pueden tener características que los hacen más propensos a la infidelidad, como el deseo de emoción o la falta de compromiso con una sola persona.
Los 4 signos que mayor tendencia tienen a la infidelidad
Según los expertos en astrología, a algunos les resulta menos intrincado caer en este tipo de actos debido a sus características innatas. A continuación, una clasificación general de los signos más y menos infieles.
Uno por uno, los signos más infieles del zodíaco
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Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre): los sagitarianos son conocidos por su amor por la libertad y la aventura. Son exploradores y no les gusta sentirse atados por compromisos, lo que puede hacer que busquen la emoción fuera de su relación. Su impulso hacia la independencia y la búsqueda de nuevas experiencias puede llevarlos a ser más propensos a la infidelidad.
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Géminis (21 de mayo - 20 de junio): los géminis son versátiles y, a veces, se sienten atraídos por lo nuevo y lo excitante. Su naturaleza curiosa y su deseo de variedad pueden hacer que busquen aventuras fuera de su relación estable. Además, tienen una personalidad sociable, lo que les permite establecer múltiples conexiones fácilmente.
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Leo (23 de julio - 22 de agosto): los leos disfrutan de la admiración y la atención, y en ocasiones buscan validación fuera de su relación. Su deseo de ser el centro de atención y su necesidad de sentir que son especiales pueden llevarlos a ser menos fieles, especialmente si sienten que no reciben la atención que desean en su relación actual.
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Aries (21 de marzo - 19 de abril): los arianos son impulsivos, audaces y les gusta la conquista. Este signo tiene una fuerte energía y un deseo de actuar en el momento. A veces, la impaciencia y la búsqueda constante de nuevos desafíos pueden llevar a Aries a ser infiel, sin considerar completamente las consecuencias emocionales.
Los signos menos infieles