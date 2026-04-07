El ranking de los infieles, según el zodiaco: el N°1 es un signo que no puede vivir sin engañar a su pareja

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): los tauro son conocidos por su lealtad y su enfoque en la estabilidad. Este signo valora profundamente la seguridad en su vida emocional y en sus relaciones. La infidelidad va en contra de su naturaleza, ya que prefieren mantener una relación estable y satisfactoria con su pareja.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): los cáncer son muy emocionales y protectores con sus seres queridos. Son muy fieles y tienden a ser extremadamente dedicados a sus parejas. Su deseo de crear un hogar y una familia sólida hace que la infidelidad sea algo que difícilmente contemplan, ya que valoran profundamente la conexión emocional.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): los virgo son analíticos y responsables, y suelen tomar las relaciones de manera seria y comprometida. Son perfeccionistas y buscan la armonía en sus vínculos. Prefieren resolver los problemas dentro de la relación antes de buscar algo fuera de ella, lo que los hace menos inclinados a la infidelidad.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): los capricornio son muy leales, responsables y se centran en sus objetivos a largo plazo, incluidos sus compromisos. La infidelidad no suele ser parte de su personalidad, ya que valoran la estabilidad y la seguridad que una relación sólida les proporciona. Son muy comprometidos y prefieren trabajar en la relación antes de considerarse infieles.