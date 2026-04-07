    • 7 de abril de 2026 - 10:17

    El ranking de los infieles, según el zodiaco: el N°1 es un signo que no puede vivir sin engañar a su pareja

    El dato marca aquellos que tienen una tendencia, para muchos, irreversible.

    Infieles. Según la astrología son tres signos del zodíaco los más propensos a la infidelidad.

    Infieles. Según la astrología son tres signos del zodíaco los más propensos a la infidelidad.

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    La astrología ha sido utilizada durante siglos para comprender comportamientos y rasgos de personalidad, y uno de los temas más intrigantes en el ámbito de la vida sentimental es la infidelidad. ¿Algún signo zodiacal es más propenso a ser infiel que otros?

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    Las razones de la infidelidad son complejas y varían ampliamente de una persona a otra, independientemente de su signo astrológico. Sin embargo, algunos signos pueden tener características que los hacen más propensos a la infidelidad, como el deseo de emoción o la falta de compromiso con una sola persona.

    Los 4 signos que mayor tendencia tienen a la infidelidad

    Según los expertos en astrología, a algunos les resulta menos intrincado caer en este tipo de actos debido a sus características innatas. A continuación, una clasificación general de los signos más y menos infieles.

    Uno por uno, los signos más infieles del zodíaco

    • Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre): los sagitarianos son conocidos por su amor por la libertad y la aventura. Son exploradores y no les gusta sentirse atados por compromisos, lo que puede hacer que busquen la emoción fuera de su relación. Su impulso hacia la independencia y la búsqueda de nuevas experiencias puede llevarlos a ser más propensos a la infidelidad.

    • Géminis (21 de mayo - 20 de junio): los géminis son versátiles y, a veces, se sienten atraídos por lo nuevo y lo excitante. Su naturaleza curiosa y su deseo de variedad pueden hacer que busquen aventuras fuera de su relación estable. Además, tienen una personalidad sociable, lo que les permite establecer múltiples conexiones fácilmente.

    • Leo (23 de julio - 22 de agosto): los leos disfrutan de la admiración y la atención, y en ocasiones buscan validación fuera de su relación. Su deseo de ser el centro de atención y su necesidad de sentir que son especiales pueden llevarlos a ser menos fieles, especialmente si sienten que no reciben la atención que desean en su relación actual.

    • Aries (21 de marzo - 19 de abril): los arianos son impulsivos, audaces y les gusta la conquista. Este signo tiene una fuerte energía y un deseo de actuar en el momento. A veces, la impaciencia y la búsqueda constante de nuevos desafíos pueden llevar a Aries a ser infiel, sin considerar completamente las consecuencias emocionales.

    Los signos menos infieles

    • Tauro (20 de abril - 20 de mayo): los tauro son conocidos por su lealtad y su enfoque en la estabilidad. Este signo valora profundamente la seguridad en su vida emocional y en sus relaciones. La infidelidad va en contra de su naturaleza, ya que prefieren mantener una relación estable y satisfactoria con su pareja.

    • Cáncer (21 de junio - 22 de julio): los cáncer son muy emocionales y protectores con sus seres queridos. Son muy fieles y tienden a ser extremadamente dedicados a sus parejas. Su deseo de crear un hogar y una familia sólida hace que la infidelidad sea algo que difícilmente contemplan, ya que valoran profundamente la conexión emocional.

    • Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): los virgo son analíticos y responsables, y suelen tomar las relaciones de manera seria y comprometida. Son perfeccionistas y buscan la armonía en sus vínculos. Prefieren resolver los problemas dentro de la relación antes de buscar algo fuera de ella, lo que los hace menos inclinados a la infidelidad.

    • Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): los capricornio son muy leales, responsables y se centran en sus objetivos a largo plazo, incluidos sus compromisos. La infidelidad no suele ser parte de su personalidad, ya que valoran la estabilidad y la seguridad que una relación sólida les proporciona. Son muy comprometidos y prefieren trabajar en la relación antes de considerarse infieles.

    • Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): aunque los piscianos son románticos y soñadores, también son increíblemente sensibles y empáticos con las emociones de su pareja. Su enfoque en la conexión emocional profunda los hace menos propensos a la infidelidad, ya que prefieren estar en una relación donde se sientan amados y comprendidos.

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