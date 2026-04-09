    • 9 de abril de 2026 - 10:59

    Fin para la maceta tradicional: la nueva opción minimalista japonesa que se riega sola

    Un diseño original, práctico y decorativo que simplifica el cuidado de las plantas y gana lugar en hogares de todo el mundo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Regar las plantas parece una tarea simple, pero en la práctica muchas veces se vuelve un problema: falta de tiempo, olvidos o exceso de agua pueden arruinarlas. Frente a esto, desde Japón surgió una solución tan funcional como estética: las macetas de autorriego con forma de elefante.

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    Este invento combina diseño minimalista, tecnología simple y practicidad, y ya se convirtió en tendencia en decoración de interiores. Su origen está en la ciudad de Seto, reconocida por su tradición ceramista, donde artesanos comenzaron a producir estas piezas que hoy se venden en todo el mundo.

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    Las macetas elefante tienen un sistema de autorriego. (Foto: notedco.com)

    Las macetas elefante tienen un sistema de autorriego. (Foto: notedco.com)

    Cómo funciona la maceta elefante que es furor en Japón

    La maceta llama la atención por tener su propio sistema de riego. La trompa del elefante se sumerge en el recipiente o plato con agua en el que se apoya y la planta absorbe lo necesario para humedecer el sustrato.

    De esta manera, no tenés que preocuparte por haber regado o no a tu planta.

    Cómo se usa la maceta elefante en casa

    El set viene con la maceta con forma de elefante, un platito para el agua, un tiesto mini, turba prensada y semillas. El paso a paso para armarla es muy sencillo:

    • Colocá el elefante en un lugar de la casa.
    • Poné el tiesto en su lugar correspondiente (suele ser en un orificio ubicado en la cabeza del elefante).
    • Agregá la turba prensada en el tiesto.
    • Tirá un poco de agua y expandí la tierra.
    • Sumá las semillas que trae el set y esparcilas por el sustrato.
    • Colocá el plato con agua de modo que la trompa del elefante quede sumergida.

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    La maceta elefante llegó para ayudar a quienes se olvidan de regar las plantas. (Foto: notedco.com)

    La maceta elefante llegó para ayudar a quienes se olvidan de regar las plantas. (Foto: notedco.com)

    El sistema interior de la maceta hace que el agua suba por la trompa hasta llegar al sustrato. Esto hace que la tierra se humedezca y la planta crezca sin problemas.

    La maceta elefante se puede conseguir de forma online, a un precio de casi 25 euros. El set de cerámica tiene dos variedades: blanco (con semillas de albahaca dulce) y gris (con semillas de menta de manzana).

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