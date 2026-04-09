Fin para la maceta tradicional: la nueva opción minimalista japonesa que se riega sola

Un diseño original, práctico y decorativo que simplifica el cuidado de las plantas y gana lugar en hogares de todo el mundo.

Regar las plantas parece una tarea simple, pero en la práctica muchas veces se vuelve un problema: falta de tiempo, olvidos o exceso de agua pueden arruinarlas. Frente a esto, desde Japón surgió una solución tan funcional como estética: las macetas de autorriego con forma de elefante.

Este invento combina diseño minimalista, tecnología simple y practicidad, y ya se convirtió en tendencia en decoración de interiores. Su origen está en la ciudad de Seto, reconocida por su tradición ceramista, donde artesanos comenzaron a producir estas piezas que hoy se venden en todo el mundo.

image Las macetas elefante tienen un sistema de autorriego. (Foto: notedco.com) Cómo funciona la maceta elefante que es furor en Japón La maceta llama la atención por tener su propio sistema de riego. La trompa del elefante se sumerge en el recipiente o plato con agua en el que se apoya y la planta absorbe lo necesario para humedecer el sustrato.

De esta manera, no tenés que preocuparte por haber regado o no a tu planta.

Cómo se usa la maceta elefante en casa El set viene con la maceta con forma de elefante, un platito para el agua, un tiesto mini, turba prensada y semillas. El paso a paso para armarla es muy sencillo: