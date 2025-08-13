Las tres flores de maceta perfectas para sembrar en agosto y adornar balcones Conocé de qué especies se tratan y el cuidado que necesitan.

Agosto es un buen mes para quienes desean tener un balcón lleno de vida y color cuando llegue la primavera. En este marco, hay plantas que se adaptan perfecto a las bajas temperaturas del mes y son ideales para sembrar.

Los expertos en jardinería sugieren que para quienes tienen poco espacio pueden plantar estos tipos de flores en macetas y ubicarlas en balcones o rincones de la casa.

1. Petunias

Las petunias son un clásico que nunca falla. Se pueden encontrar en una gran variedad de colores y pueden florecer durante meses si reciben sol directo y riego frecuente. Podés optar por variedades colgantes para lograr ese efecto de cascada que transforma cualquier maceta en un espectáculo visual.

Las petunias llenan de color el espacio. (Imagen ilustrativa IA Gemini)

2. Caléndulas

Las caléndulas no solo suman alegría con sus tonos amarillos y naranjas, sino que además son súper resistentes al frío y crecen rápido. Son ideales para quienes recién arrancan en el mundo de las plantas porque no requieren grandes cuidados, solo sol pleno y riego moderado.

La caléndula es una de las plantas ideales para tener en maceta. (Imagen creada con IA – Gemini).

3. Geranios

Los geranios son infaltables en balcones y terrazas. Aguantan el sol fuerte y las temperaturas cambiantes sin problemas. Si reciben luz directa y un riego regular, pueden dar flores abundantes y un aroma que ayuda a espantar insectos.