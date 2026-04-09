"Más vale pájaro en mano que ciento volando": qué significa este popular refrán

El refrán completo es "Más vale pájaro en mano que ciento volando". Significa que es preferible asegurar algo que ya se tiene, aunque sea poco o modesto, en lugar de arriesgarlo por buscar algo mejor pero incierto o inalcanzable. Recomienda ser realista y valorar la seguridad sobre la incertidumbre.
Puntos clave sobre este refrán:
- Significado: Valora la seguridad frente al riesgo de perderlo todo por ambición o falsas promesas.
- Origen: Proviene del proverbio latino «Est avis in dextra, melior quam quattuor extra» (mejor ave en la mano diestra que cuatro fuera de ella).
- Aplicación: Se utiliza para aconsejar prudencia, especialmente cuando alguien está considerando dejar una situación estable por una oportunidad dudosa.
- Equivalencias: En inglés, se traduce como "A bird in the hand is worth two in the bush".
Ejemplo para el refrán “más vale pájaro en mano que cientos volando”
Al entender que nos manifiesta algo que es un hecho, que no tendrá cambios y está concretado en su totalidad, el refrán puede ser entendido por las personas como ir a lo seguro, mostrando mayor interés por lo cierto que lo incierto, sin caer en la incertidumbre.
Para comprenderlo mejor, presentamos un ejemplo que expresa una de sus interpretaciones. Un hombre decide aceptar un contrato de trabajo, con menos beneficios, en comparación a uno que le permitirá acceder a mejores provechos, pero que no le garantiza su permanencia en la empresa.
Bajo este contexto calza muy bien el refrán “más vale pájaro en mano que cientos volando”. La persona ha tomado una decisión de elegir un camino que le garantiza ingresos continuos, y que no pondrá en riesgo su economía personal.