    • 16 de marzo de 2026 - 22:28

    Un auto de Fiat bajó 10 millones de pesos en la Argentina

    Es por el “efecto derrame” de la eliminación de un impuesto.

    El Fiat 600 Hybrid bajó 10 millones de pesos.&nbsp;

    El Fiat 600 Hybrid bajó 10 millones de pesos. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Fiat anunció una fuerte rebaja en el precio del 600 Hybrid. De febrero a marzo, este modelo redujo su valor nada menos que 10 millones de pesos.

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    En la lista vigente, el Fiat 600 Hybrid aparece con un precio de 39.950.000 pesos. El mes pasado, valía 49.340.000.

    El 600 Hybrid no estaba afectado por el impuesto interno que se acaba de eliminar, pero igualmente Fiat bajó su precio por el efecto “derrame”. Al bajar algunos modelos más caros, éstos también tienen que hacerlo para no quedar tan pegados.

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    El Fiat 600 Hybrid vale ahora 39.950.000 pesos. Foto: Stellantis.

    El Fiat 600 Hybrid vale ahora 39.950.000 pesos. Foto: Stellantis.

    Qué motor trae el Fiat 600 Hybrid

    El nuevo modelo adopta una mecánica híbrida suave (Mild Hybrid) compuesta por un motor 1.2 naftero de tres cilindros combinado con una batería de iones de litio de 48V y una transmisión automática e-DCT de seis velocidades con doble embrague.

    El conjunto desarrolla 145 caballos de fuerza y 230 Nm de torque, ofreciendo una respuesta ágil y silenciosa. Según la marca, acelera de 0 a 50 km/h en solo 4,4 segundos y puede circular en modo totalmente eléctrico en maniobras de arranque, estacionamiento o en congestiones de tránsito.

    Además de mejorar las prestaciones, el sistema híbrido se enfoca en la eficiencia: el consumo promedio es de 4,8 litros cada 100 km.

    También recupera energía durante las frenadas y deceleraciones, lo que le permite reducir emisiones y extender la autonomía. En condiciones óptimas, puede avanzar hasta un kilómetro o alcanzar 30 km/h solo con el motor eléctrico, sin gastar combustible.

    Con una longitud de 4,17 metros, el Fiat 600 Hybrid conserva la esencia urbana del modelo original, pero con un enfoque más versátil. Su baúl de 385 litros y el espacio interior lo hacen apto tanto para la ciudad como para escapadas de fin de semana.

    Equipamiento del Fiat 600 Hybrid en Argentina

    En el exterior, se destacan las luces LED, las llantas de aleación de 17 pulgadas, los espejos y alerón en negro piano, y una paleta de colores muy italiana con opciones como Naranja Sole, Azul Passione, Azul Acqua, Crema Capuccino y Blanco Gelatto.

    El interior apuesta por la conectividad y el confort. Incluye una pantalla táctil de 10 pulgadas con sistema multimedia, tablero digital de 7”, volante multifunción en cuero, cargador inalámbrico para smartphones, acceso sin llave, climatizador digital, espejo fotocromático y espacios portaobjetos de hasta 15 litros. Todo pensado para ofrecer una experiencia moderna y práctica.

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