    • 19 de marzo de 2026 - 12:06

    Tragedia en Ruta 141: prisión condicional e inhabilitación para manejar por 6 años para el conductor de la Amarok

    Ángel Sebastián Romero fue sentenciado en un juicio abreviado por homicidio culposo agravado y lesiones.

    Ángel Sebastián Romero.

    Ángel Sebastián Romero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia condenó a Ángel Sebastián Romero, conductor de una camioneta Volkswagen Amarok, por su responsabilidad en el triple choque ocurrido en Ruta 141, en Caucete, que terminó en tragedia. El imputado recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, en el marco de un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad en el hecho.

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    Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso la inhabilitación para conducir por el término de seis años.

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    El triple choque y tragedia en la Ruta 141

    Alrededor de las 19:50 horas del pasado domingo, la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 131 en la zona conocida como Laguna Seca, Bermejo, fue escenario de un siniestro vial de gravedad que involucró a tres vehículos. Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el incidente consistió en una colisión frontal entre dos camionetas pick up, una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, la que habría sido originada por una maniobra de sobrepaso fallida por parte del primer vehículo mencionado.

    El impacto también involucró a un camión Iveco que transportaba cal desde Los Berros con destino a Santiago del Estero y circulaba en el mismo sentido que la Amarok.

    La mecánica del accidente, detallada por el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, indica que el conductor de la Amarok, identificado como Ángel Sebastián Romero, de 42 años y oriundo de La Rioja, intentó adelantar al transporte de carga en un momento en que la Hilux circulaba por el carril contrario. A pesar de que el conductor del camión, Gustavo Esequiel Tomas Acuña, de 29 años, intentó disminuir la velocidad y desplazarse hacia la derecha para evitar la tragedia, la camioneta Amarok terminó impactando contra el camión, rebotando y colisionando de frente contra el vehículo que venía en sentido opuesto.

    Como consecuencia directa del fuerte choque, el conductor de la Toyota Hilux, Mario Carmelo Carrizo, de 68 años, falleció en el lugar del hecho.

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