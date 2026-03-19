Tragedia en Ruta 141: prisión condicional e inhabilitación para manejar por 6 años para el conductor de la Amarok

La Justicia condenó a Ángel Sebastián Romero, conductor de una camioneta Volkswagen Amarok, por su responsabilidad en el triple choque ocurrido en Ruta 141, en Caucete, que terminó en tragedia. El imputado recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, en el marco de un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad en el hecho.

De acuerdo a la resolución judicial, Romero fue hallado culpable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción negligente, en concurso ideal con lesiones culposas, en calidad de autor material.

Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso la inhabilitación para conducir por el término de seis años.

carrizo-y-leo-tragedia-ruta-141 El triple choque y tragedia en la Ruta 141 Alrededor de las 19:50 horas del pasado domingo, la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 131 en la zona conocida como Laguna Seca, Bermejo, fue escenario de un siniestro vial de gravedad que involucró a tres vehículos. Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el incidente consistió en una colisión frontal entre dos camionetas pick up, una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, la que habría sido originada por una maniobra de sobrepaso fallida por parte del primer vehículo mencionado.

El impacto también involucró a un camión Iveco que transportaba cal desde Los Berros con destino a Santiago del Estero y circulaba en el mismo sentido que la Amarok.