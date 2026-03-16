Tragedia en Ruta 141: creen que hubo negligencia en el conductor de la Amarok

Por la tragedia en Ruta 141, investigan al conductor de la camioneta Amarok que impactó de frente contra la Hilux tras intentar aventajar a un camión.

La tragedia de Ruta 141 de este domingo 15 de marzo de 2026 involucró a dos camionetas y una camión. Un conductor fallecido y hay otro detenido.

Tras el triple choque y la tragedia de Ruta 141, ocurrida en Caucete, el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, que forma parte de la investigación, confirmó a la prensa que el principal sospechoso de haber originado el hecho, el conductor de una camioneta Amarok, se encuentra detenido mientras se aguarda su recuperación.

La crónica de la tragedia en Ruta 141 Alrededor de las 19:50 horas del pasado domingo, la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 131 en la zona conocida como Laguna Seca, Bermejo, fue escenario de un siniestro vial de gravedad que involucró a tres vehículos. Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el incidente consistió en una colisión frontal entre dos camionetas pick up, una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, la que habría sido originada por una maniobra de sobrepaso fallida por parte del primer vehículo mencionado.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 08.59.46 El velocímetro de una de las camionetas "clavado" en 120 kilómetros por hora. El impacto también involucró a un camión Iveco que transportaba cal desde Los Berros con destino a Santiago del Estero y circulaba en el mismo sentido que la Amarok.

Un riojano detenido y la investigación que se inició por homicidio culposo La mecánica del accidente, detallada por el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, indica que el conductor de la Amarok, identificado como Sebastian Leo, de 42 años y oriundo de La Rioja, intentó adelantar al transporte de carga en un momento en que la Hilux circulaba por el carril contrario. A pesar de que el conductor del camión, Gustavo Esequiel Tomas Acuña, de 29 años, intentó disminuir la velocidad y desplazarse hacia la derecha para evitar la tragedia, la camioneta Amarok terminó impactando contra el camión, rebotando y colisionando de frente contra el vehículo que venía en sentido opuesto.

Como consecuencia directa del fuerte choque, el conductor de la Toyota Hilux, Mario Carmelo Carrizo, de 68 años, falleció en el lugar del hecho.