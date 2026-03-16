Tragedia en Ruta 141: creen que hubo negligencia en el conductor de la Amarok

Tras el triple choque y la tragedia de Ruta 141, ocurrida en Caucete, el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, que forma parte de la investigación, confirmó a la prensa que el principal sospechoso de haber originado el hecho, el conductor de una camioneta Amarok, se encuentra detenido mientras se aguarda su recuperación.
Alrededor de las 19:50 horas del pasado domingo, la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 131 en la zona conocida como Laguna Seca, Bermejo, fue escenario de un siniestro vial de gravedad que involucró a tres vehículos. Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el incidente consistió en una colisión frontal entre dos camionetas pick up, una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, la que habría sido originada por una maniobra de sobrepaso fallida por parte del primer vehículo mencionado.
El impacto también involucró a un camión Iveco que transportaba cal desde Los Berros con destino a Santiago del Estero y circulaba en el mismo sentido que la Amarok.
Un riojano detenido y la investigación que se inició por homicidio culposo
La mecánica del accidente, detallada por el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, indica que el conductor de la Amarok, identificado como Sebastian Leo, de 42 años y oriundo de La Rioja, intentó adelantar al transporte de carga en un momento en que la Hilux circulaba por el carril contrario. A pesar de que el conductor del camión, Gustavo Esequiel Tomas Acuña, de 29 años, intentó disminuir la velocidad y desplazarse hacia la derecha para evitar la tragedia, la camioneta Amarok terminó impactando contra el camión, rebotando y colisionando de frente contra el vehículo que venía en sentido opuesto.
Como consecuencia directa del fuerte choque, el conductor de la Toyota Hilux, Mario Carmelo Carrizo, de 68 años, falleció en el lugar del hecho.
La fiscalía sostiene la hipótesis de que la imprudencia y el exceso de velocidad fueron determinantes en el desenlace fatal. Al respecto, el ayudante fiscal Rodrigo Cabral manifestó en rueda de prensa que "aparentemente por la velocidad en la que circulaba la camioneta Amarok no le dio tiempo de frenar y evitar la colisión frontal contra la Hilux". Asimismo, el funcionario judicial confirmó que la situación procesal del conductor riojano es crítica, señalando que "por el momento la calificación provisoria es la de homicidio culposo por la conducción imprudente o antirreglamentaria de un vehículo".
En cuanto a los heridos, se informó que Genara Narcisa Malla, de 71 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta impactada, se encuentra internada en el Hospital Dr. Guillermo Rawson fuera de peligro. El conductor de la Amarok también permanece hospitalizado en dicho nosocomio, pero bajo custodia policial en calidad de detenido a la espera de la audiencia de formalización. Si bien las autoridades reconocieron que el estado de la ruta en ese sector es deteriorado, el Ministerio Público Fiscal descartó que fuera el factor determinante de la colisión, enfocando la responsabilidad en la maniobra negligente del imputado.