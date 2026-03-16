El siniestro ocurrió el domingo por la tarde en la zona de Laguna Seca. Una maniobra de sobrepaso fallida habría sido la causa del impacto entre dos camionetas.

Triple choque en la Ruta 141: identificaron al fallecido y se conocieron detalles de cómo ocurrió la tragedia

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Un fatal siniestro vial conmocionó a la localidad de Bermejo, en Caucete, durante la tarde de este domingo 15 de marzo. Una colisión frontal entre dos camionetas sobre la Ruta Nacional 141 dejó como saldo un hombre fallecido y dos personas con heridas de gravedad que debieron ser trasladadas de urgencia.

Alrededor de las 19:50 hs, a la altura del kilómetro 131 en la zona conocida como Laguna Seca, una camioneta Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux chocaron de frente. Según las primeras investigaciones y testimonios recolectados por la Unidad Rural N° 1 y la UFI Delitos Especiales, la tragedia se habría desencadenado cuando el conductor de la Amarok, identificado como Sebastián Leo (42), intentó sobrepasar a un camión Iveco que circulaba hacia el este, con destino a La Rioja.

b38bd20c-dd59-41b5-b10d-9b39c81d2eb2 Una imagen que muestra la violencia del accidente. En plena maniobra de sobrepaso, la Amarok se encontró de frente con la Toyota Hilux, que viajaba en sentido contrario (hacia la Ciudad de San Juan), produciéndose un impacto violento e inevitable.

Víctimas y heridos Como consecuencia del choque, el conductor de la Toyota Hilux, Mario Carmelo Carrizo (68), oriundo de Villa Aberastain, Pocito, perdió la vida en el lugar del hecho. Su acompañante, Genara Narcisa Malla (71), sufrió heridas de consideración.

258601a7-964c-467a-9db7-bbac2537c1c0 El camión involucrado en el accidente fatal. Por su parte, el conductor de la Amarok también resultó herido. Ambos sobrevivientes fueron asistidos por personal de emergencias del 107 y trasladados inicialmente al Hospital de Caucete, para luego ser derivados al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permanecen bajo observación médica. El conductor del camión involucrado, un joven de 29 años, resultó ileso.