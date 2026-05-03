Apuntó a la Policía con un arma y cayó tras intensa persecución

Un grave hecho se registró en Capital, donde un hombre de 39 años fue detenido en flagrancia tras amenazar con un arma de fuego a efectivos policiales. El episodio incluyó una persecución por varias calles y terminó con su aprehensión luego de intentar escapar por los techos de una vivienda.
Persecución, amenazas y captura
El hecho comenzó cuando el CISEM alertó sobre un sujeto armado en inmediaciones de calle Pringles y Pedro de Valdivia. Según la descripción, vestía un buzo claro y pantalón oscuro, lo que permitió a los efectivos ubicarlo rápidamente.
Al llegar al lateral este de Circunvalación y Conector Sur, los policías observaron al sospechoso con un objeto similar a un arma. Al notar la presencia del móvil, el hombre se dio a la fuga por un descampado, iniciando una persecución que se extendió por calle Las Heras y Sarassa.
Durante el operativo, uno de los efectivos descendió del vehículo y le dio la voz de alto, pero el sospechoso ignoró la orden y apuntó directamente contra el policía, generando un momento de máxima tensión.
Detención tras intentar escapar por los techos
En su intento por evadir a las autoridades, el hombre ingresó a un domicilio ubicado en Sarassa y Sebastián Delcano. Sin embargo, segundos después intentó huir por los techos, desde donde finalmente se descolgó y fue reducido por los efectivos en el lugar.
El detenido fue identificado como Saso, de 39 años, domiciliado en Capital. La causa fue caratulada como “Lesiones leves (dos hechos) y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”.
Intervino el Sistema Acusatorio y el ayudante fiscal Dr. Jorge Salinas, quien se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.