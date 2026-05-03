Apuntó a la Policía con un arma y cayó tras intensa persecución

Un violento episodio terminó con un detenido en Capital. El hombre amenazó a efectivos con un arma y huyó antes de ser capturado.

Apuntó a un policía con un arma de fuego, escapó por los techos y terminó detenido tras una persecución impactante

Un grave hecho se registró en Capital, donde un hombre de 39 años fue detenido en flagrancia tras amenazar con un arma de fuego a efectivos policiales. El episodio incluyó una persecución por varias calles y terminó con su aprehensión luego de intentar escapar por los techos de una vivienda.

Persecución, amenazas y captura El hecho comenzó cuando el CISEM alertó sobre un sujeto armado en inmediaciones de calle Pringles y Pedro de Valdivia. Según la descripción, vestía un buzo claro y pantalón oscuro, lo que permitió a los efectivos ubicarlo rápidamente.

Al llegar al lateral este de Circunvalación y Conector Sur, los policías observaron al sospechoso con un objeto similar a un arma. Al notar la presencia del móvil, el hombre se dio a la fuga por un descampado, iniciando una persecución que se extendió por calle Las Heras y Sarassa.

Durante el operativo, uno de los efectivos descendió del vehículo y le dio la voz de alto, pero el sospechoso ignoró la orden y apuntó directamente contra el policía, generando un momento de máxima tensión.

Detención tras intentar escapar por los techos En su intento por evadir a las autoridades, el hombre ingresó a un domicilio ubicado en Sarassa y Sebastián Delcano. Sin embargo, segundos después intentó huir por los techos, desde donde finalmente se descolgó y fue reducido por los efectivos en el lugar.