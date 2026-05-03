    • 3 de mayo de 2026 - 18:06

    Apuntó a la Policía con un arma y cayó tras intensa persecución

    Un violento episodio terminó con un detenido en Capital. El hombre amenazó a efectivos con un arma y huyó antes de ser capturado.

    Apuntó a un policía con un arma de fuego, escapó por los techos y terminó detenido tras una persecución impactante &nbsp;

    Apuntó a un policía con un arma de fuego, escapó por los techos y terminó detenido tras una persecución impactante

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave hecho se registró en Capital, donde un hombre de 39 años fue detenido en flagrancia tras amenazar con un arma de fuego a efectivos policiales. El episodio incluyó una persecución por varias calles y terminó con su aprehensión luego de intentar escapar por los techos de una vivienda.

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    Persecución, amenazas y captura

    El hecho comenzó cuando el CISEM alertó sobre un sujeto armado en inmediaciones de calle Pringles y Pedro de Valdivia. Según la descripción, vestía un buzo claro y pantalón oscuro, lo que permitió a los efectivos ubicarlo rápidamente.

    Al llegar al lateral este de Circunvalación y Conector Sur, los policías observaron al sospechoso con un objeto similar a un arma. Al notar la presencia del móvil, el hombre se dio a la fuga por un descampado, iniciando una persecución que se extendió por calle Las Heras y Sarassa.

    Durante el operativo, uno de los efectivos descendió del vehículo y le dio la voz de alto, pero el sospechoso ignoró la orden y apuntó directamente contra el policía, generando un momento de máxima tensión.

    Detención tras intentar escapar por los techos

    En su intento por evadir a las autoridades, el hombre ingresó a un domicilio ubicado en Sarassa y Sebastián Delcano. Sin embargo, segundos después intentó huir por los techos, desde donde finalmente se descolgó y fue reducido por los efectivos en el lugar.

    El detenido fue identificado como Saso, de 39 años, domiciliado en Capital. La causa fue caratulada como “Lesiones leves (dos hechos) y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”.

    Intervino el Sistema Acusatorio y el ayudante fiscal Dr. Jorge Salinas, quien se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

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