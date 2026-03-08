Turismo Carretera: Tobías Martínez terminó el domingo noveno, Santero fue el ganador

El piloto sanjuanino fue segundo en la primera serie del Turismo Carretera en Viedma y en la final se metió en el Top Ten.

Prometedor. Tobías Martínez fue el mejor de los Chevrolet en el Turismo Carretera que pasó por Viedma.

El autódromo “Ciudad de Viedma” recibió este fin de semana al Turismo Carretera en el marco de la segunda fecha del campeonato 2026. La misma terminó con victoria de Julián Santero en la final. Tobías Martínez fue el mejor representante de Chevrolet: a bordo del Camaro #107, el sanjuanino concluyó la carrera en la novena posicion.

Tobías fue el mejor de los pilotos de Chevrolet e incluso en la primera serie terminó en la segunda posición. Los demás pilotos que finalizaron la carrera en el trazado de Viedma cerca de él fueron Santiago Mangoni (P12), Marcos Quijada (P16), Valentín Aguirre (P17) y Marcos Landa (P19).

Julián Santero, manejando el BMW atendido por el equipo Fispa Corse, el campeón 2024 lideró las 15 vueltas de carrera y logró superar cuatro neutralizaciones para revertir lo sucedido en la primera cita del año en El Calafate, dónde fue excluido por no cumplir con la compresión del motor del modelo alemán.

REVANCHA EN EL TURISMO CARRETERA El mendocino demostró el gran ritmo y funcionamiento que tiene el vehículo recién incorporado a la categoría, el cual dejó a todo sorprendidos y sin dudas, dará de que hablar durante el transcurso de la temporada. Mauricio Lambiris, quien supo avanzar hasta el segundo puesto con una gran maniobra, fue su escolta. Por su parte, Elio Craparo, culminó en el tercer escalón, ambos con sus respectivos Ford Mustang.

“Estoy muy contento por mi grupo de mecánicos, que vienen trabajando sin parar desde diciembre y se merecen esta victoria. Todos los relanzamientos fueron apretados. En el tercero Elio (Craparo) los dos autos se pusieron muy de costado y él pisa un poco la tierra, no hay mucho más que decir…”, expresó Santero. “Estoy muy contento por mi grupo de mecánicos, que vienen trabajando sin parar desde diciembre y se merecen esta victoria. Todos los relanzamientos fueron apretados. En el tercero Elio (Craparo) los dos autos se pusieron muy de costado y él pisa un poco la tierra, no hay mucho más que decir…”, expresó Santero.