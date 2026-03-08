8 de marzo de 2026 - 19:22

Recargo a Tobías Martínez en el Turismo Carretera: del Top 10 al puesto 29 tras un toque en Viedma

En el Turismo Carretera, el sanjuanino Tobías Martínez había terminado 9°, pero los comisarios deportivos lo recargaron por un toque a Juan B. De Benedictis y cayó al 29° lugar.

El sanjuanino Tobías Martínez compitiendo en el Turismo Carretera, donde fue sancionado tras la final disputada en Viedma.

Por Redacción Diario de Cuyo

Tobías Martínez sufrió un cambio en el resultado final del Turismo Carretera disputado en Viedma. Aunque en pista había finalizado noveno, los comisarios deportivos aplicaron un recargo por un toque con Juan Bautista De Benedictis y el piloto sanjuanino descendió al puesto 29 en la clasificación oficial.

Durante la carrera en el autódromo Ciudad de Viedma, válida por la segunda fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera, el piloto sanjuanino había mostrado un rendimiento competitivo con su Chevrolet Camaro. Incluso, había logrado terminar dentro del Top 10, lo que inicialmente lo posicionaba como el mejor representante de Chevrolet en la competencia.

Recargo en el Turismo Carretera

Sin embargo, tras la revisión de los comisarios deportivos del Turismo Carretera, se determinó que Martínez fue responsable de un toque a su compañero Juan Bautista De Benedictis, quien compite con Ford Mustang.

Como consecuencia, el sanjuanino recibió un recargo que modificó el resultado final, haciendo que pasara del noveno puesto al 29° lugar en la clasificación oficial de la carrera disputada en la capital de Río Negro.

De esta manera, Chevrolet terminó quedando fuera del Top 10, ya que el mejor ubicado finalmente fue Santiago Mangoni, también con Chevrolet Camaro, quien finalizó en la 11ª posición tras haber largado desde el puesto 32.

Cómo quedó el panorama tras la sanción

La carrera había sido ganada por Julián Santero, quien dominó la final con su BMW y se quedó con el triunfo tras liderar las 25 vueltas de competencia, consolidando un gran rendimiento en la segunda fecha del campeonato.

El mendocino demostró el gran ritmo y funcionamiento que tiene el vehículo recién incorporado a la categoría, el cual dejó a todo sorprendidos y sin dudas, dará de que hablar durante el transcurso de la temporada. Mauricio Lambiris, quien supo avanzar hasta el segundo puesto con una gran maniobra, fue su escolta. Por su parte, Elio Craparo, culminó en el tercer escalón, ambos con sus respectivos Ford Mustang.

En cuanto al calendario, el Turismo Carretera continuará su temporada 2026 con la próxima fecha programada para el 28 y 29 de marzo en el autódromo de Centenario, en Neuquén, donde los pilotos buscarán seguir sumando puntos en uno de los campeonatos más competitivos del automovilismo argentino.

