Verónica Cangemi: "El día que Walter debute en Italia, el año que viene, estaré en la primera fila"

Días atrás, Walter Vilches logró el segundo premio en el certamen internacional Ópera Cangemi , logro que el año próximo lo llevará a Italia , para estudiar y trabajar. Orgullosa, Verónica Cangemi -mentora de este hito y creadora del concurso- habló con DIARIO DE CUYO sobre la notoria evolución del sanjuanino.

Para Verónica, el camino del cantante caucetero es una muestra de que el talento, cuando encuentra la guía y el impulso adecuados, puede trascender cualquier frontera. Tras su destacada participación en la edición 2025 del certamen -que se realizó en el Teatro del Bicentenario y donde Vilches obtuvo una mención honorífica- el joven audicionó para el programa de perfeccionamiento Opera Studio, en el Teatro Colón, alentado por la propia soprano mendocina. Uno más del selecto grupo de estudiantes, completó la formación intensiva, que culminará en noviembre con la puesta en escena de Las bodas de Fígaro, en el máximo coliseo argentino.

Ese proceso le dio impulso para volver a presentarse en el concurso Ópera Cangemi, desarrollado recientemente en el Palacio Libertad, donde obtuvo el segundo puesto , que no solo representa un reconocimiento a su crecimiento técnico e interpretativo, sino también un pasaje directo al ámbito profesional europeo: en mayo próximo estará en Italia, con un contrato laboral bajo el brazo, para perfeccionarse y participar en una producción del prestigioso Festival de Martina Franca.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Verónica Cangemi repasó el proceso de formación del cantante y la enorme dimensión de este logro.

Al analizar el proceso que recorrió el artista sanjuanino desde su primera presentación en la provincia hasta este consagratorio resultado en Buenos Aires, Cangemi no ocultó su entusiasmo. " Yo lo traje después del concurso Ópera Cangemi en San Juan y estuvo un año conmigo en Ópera Estudio y tuvo un crecimiento del 100%, por eso se ganó todo ", expresó la soprano de proyección internacional, también en referencia a la Laffont Competition de la Metropolitan Opera, donde superó la instancia nacional, que lo llevará a Chile.

La creadora del certamen reflexionó sobre el poder transformador de la gestión cultural cuando se detecta el potencial a tiempo y se brindan las herramientas necesarias.

"Ganó un contrato directamente para ir a Europa, vos te das cuenta de lo que es eso, estar en una producción italiana… Le cambiás la historia a una persona con un concurso", sostuvo con énfasis. "Es un chico que va a tener un trabajo de lo que él ama, de lo que él hace. Y va a cobrar bien por su trabajo y puede llegar a tener una vida extraordinaria", remarcó, antes de recordar los primeros pasos.

"También hay que reconocer que Walter lo dio todo, no me voy a olvidar… él tenía un trabajo fijo y dejó todo por esto… perdía su trabajo y se quedaba sin comer porque no tenía el dinero", contó conmovida la artista internacional, quien, reveló, gestionó personalmente una ayuda para él.

También hay que reconocer que Walter lo dio todo, no me voy a olvidar… él tenía un trabajo fijo y dejó todo por esto… perdía su trabajo y se quedaba sin comer porque no tenía el dinero También hay que reconocer que Walter lo dio todo, no me voy a olvidar… él tenía un trabajo fijo y dejó todo por esto… perdía su trabajo y se quedaba sin comer porque no tenía el dinero

"Le llamé a Ezequiel Eskenazi y le dije: 'por favor, creé, ayúdame'. Y el señor Eskenazi me atendió desde Nueva York, y me dijo: 'te voy a ayudar'. Así como él hay otros, quizás con menos visibilidad, pero no todos. Hay que despertar este cariño por el arte, por estas ganas de colaborar y de ser parte, un engranaje para cambiar la vida de una persona", subrayó.

El salto a la ópera europea

Respecto a los pasos inmediatos que marcarán la agenda del contratenor, Verónica explicó que actualmente se encuentran ordenando la logística institucional para su radicación en el Viejo Continente. "Sigue en preparación y creo que en mayo tiene que estar ya en Europa", indicó.

"Él va a ir contratado para hacer su primera producción como joven profesional. Walter va a hacer lo mismo que hice yo en mi vida: que gané una beca, estudié y fui contratada. Y no solo eso, lo vamos a preparar para los próximos concursos internacionales y para que él tenga un camino guiado, acompañado por todos nosotros”, dijo la soprano, y apuntó: “Estoy haciendo todo lo que puedo para verlo en el escenario. Y el día que Walter debute en Italia, el año que viene, estaré en la primera fila".

El día que Walter debute en Italia, el año que viene, estaré en la primera fila El día que Walter debute en Italia, el año que viene, estaré en la primera fila

El jurado, la creadora del certamen y ganadores de Ópera Cangemi 2026

Compromiso cultural y lazo afectivo con San Juan

En Walter, Verónica no solo ve reflejados sus primeros pasos en un ruedo que la consagró. También ve sus propias raíces. "Yo soy hija de una sanjuanina, cantante y maestra, y no me olvido nunca que ‘La Pepa’ Cangemi me dijo: 'ponele ficha a San Juan, tienen talento, son buena gente, es mi provincia, es mi sangre. Y bueno, también es la mía, así que ahí estoy", rememoró con emoción. “Además, el Teatro Colón ya es una marca, pero ustedes tienen un teatro, el Bicentenario, que puede estar en ese camino", acotó la soprano, que no dejó afuera su opinión sobre el valor que el arte tiene para un país.

"El arte tracciona los negocios, el arte transforma a las personas, el arte comunica, el arte es la visión de un país", sentenció, y ratificó su convicción de seguir impulsando la formación lírica en la región.