AFA decretó un minuto de silencio en el fútbol argentino y le dedicó un emotivo video al Indio Solari: "Esto sí que no lo soñé"

A través de un spot, la Asociación del Fútbol Argentino le rindió homenaje al artista que falleció a los 77 años

La muerte del Carlos Indio Solari conmovió a todo el país y el mundo del fútbol no fue la excepción. La gran mayoría de los clubes hicieron referencia a la pérdida física de la leyenda del rock nacional y hasta Lionel Messi en plena concentración en Texas le dedicó un posteo. En las últimas horas, se viralizó un spot compartido por la AFA en las redes sociales.

Con una voz de fondo, la melodía de la canción “Un poco de amor francés” e imágenes que mixturaron al líder de Los Redonditos de Ricota y la selección argentina, lo homenajearon: “Indio, esto sí que no lo soñé. Nos gambeteaste a todos con tus letras, en un verdadero rock del país. Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos. A la mejor hinchada, vos le sumaste el pogo más grande del mundo, con canciones que nadie pudo ni puede explicar, como nuestra pasión”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AFA (@afa.oficial) Los guiños a la lírica del Indio continuaron hasta el final del video: “Nos enseñaste en la cancha que a veces el lujo es vulgaridad, que los vencedores también pueden ser vencidos. Y cuando parecía que te habíamos descifrado, amagabas para el otro lado. Fuiste el aliento de miles de gargantas cantando la misma canción, la caravana de rutas interminables para ir a ver a la Gran Bestia Pop. El abrazo entre desconocidos, igual que en un gol. Fuiste el único héroe en este lío. Hoy la noticia duele. Y cómo no sentirme así. Pero la verdad es que, Indio, no estás Solari. Porque allá arriba te esperan el Diego, el Papa y una banda de lujo. Argentinos que también nos hicieron brillar, mi amor”.