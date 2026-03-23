    • 23 de marzo de 2026 - 15:08

    Amistosos de la Selección argentina: Alexis Mac Allister y Enzo Fernández llegaron al país

    Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a Mauritania y a Zambia. Mac Allister y Fernández hablaron con la prensa.

    Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

    Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

    Foto:

    Los jugadores de la Selección argentina empiezan a llegar al país, para comenzar la preparación de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia que disputarán en la doble fecha FIFA de marzo.

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    Mac Allister se refirió al hecho de jugar con Messi y reconoció que “siempre es lindo jugar con él”, y se lamentó por la cancelación de la Finalissima ante España: “Es una lástima, era un lindo partido. Creo que los partidos se ganan en la cancha, somos jugadores y queremos jugar”.

    Además, confesó que no vio nada sobre los rivales de la Selección argentina en el Mundial porque “estoy enfocado en lo que está pasando en el Liverpool”.

    Fernández, por su parte, también expresó su tristeza por no disputar la Finalissima: “Me hubiese encantado jugarla. Ahora a disfrutar con los compañeros”.

    Además, subrayó que “tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y jugar lo mejor posible”.

    Otro de los jugadores que frenó para hablar con la prensa fue el defensor Nicolás Otamendi, quien reveló que finalizará su etapa en la Selección argentina después del Mundial: “Es un hecho”.

    Con respecto a la Finalissima, dijo: “Todo lo que sea un trofeo, y más para nuestro país, es algo lindo. Es una lástima que no se dio, pero nos quedan dos amistosos”.

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