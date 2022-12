Cientos de manifestantes autoconvocados y de agrupaciones políticas, sociales y gremiales comenzaron a concentrarse esta tarde frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py, a la espera de la lectura del veredicto de la causa en la que se acusa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de presunta desviación de fondos en 51 obras públicas de Santa Cruz.



Bajo un sol abrasador y un calor agobiante, manifestantes de a pie y de distintas organizaciones se desplegaban desde las 15 frente al doble vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad alrededor del tribunal federal del barrio porteño de Retiro.



Cientos de banderas, carteles y pancartas fueron colgadas en las vallas, en las que se leían consignas como "Todos con Cristina", "Basta de lawfare", "Basta de perseguir a Cristina", "basta de jueces y fiscales macristas" y "Reforma judicial ya", entre otras.



Entre las agrupaciones sociales, políticas y gremiales que convocaron a la protesta está la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Miles, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo (APL), el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), Soberanos y el Partido Comunista (PC).



El juicio oral a la dos veces presidenta y otros 12 imputados por la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 concluirá hoy y tendrá sentencia, con reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y pedidos de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía.



En tanto, se esperaba la llegada de la marcha organizada por el dirigente social Luis D'Elía que se inició esta mañana en San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y que culminará frente a los tribunales de Retiro.



Además, otras organizaciones gremiales y movimientos sociales se movilizarán hoy en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires para mostrar su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.



En tanto, el Partido Comunista se concentrará desde las 17 frente a los tribunales de Comodoro Py 2002, "en defensa de la democracia y contra el cogobierno del FMI", bajo el lema "Patria o partido judicial".



"Nosotros creemos que no se podrá confrontar semejante conspiración sin el pueblo en la calle. Quedó a la vista el entramado empresarial, mediático y judicial que conspira contra la democracia", dijo el secretario general adjunto del PC, Jorge Kreyness, en declaraciones a Télam.



Para el dirigente comunista, "no alcanza con respuestas institucionales" y "no ayuda para nada el cogobierno con el FMI que acogota la economía macro y el bolsillo de los trabajadores y el pueblo".