Ante senadores. Abel Albino, el médico pediatra de 71 años nacido en Buenos Aires, planteó ayer ante senadores que el preservativo "no sirve".

El médico pediatra Abel Albino, de 71 años, generó polémica ayer en una comisión del Senado en la que se debate la ley del aborto, al asegurar que el "profiláctico no sirve" porque el virus del Sida "atraviesa la porcelana" y además falla "en un 30 por ciento de las veces" en la prevención del embarazo.



"Sería un irresponsable si no lo dijese, porque no se dice que eso puede fallar. No es una protección absoluta ni lo será jamás, porque el virus del Sida atraviesa la porcelana y la posibilidad de contagio es muy grande, porque no siempre se pone el profiláctico uno cuando sale de casa", dijo el doctor Abel Albino, contrario al aborto, ante el resto de ponentes.

Dijo que 41% de las mujeres que abortan tienen "problemas psicológicos".

Aseguró que el 41 por ciento de las mujeres que abortan tienen "problemas psicológicos". Cuando los legisladores le preguntaron cómo prevenir los embarazos, propuso, por ejemplo, que "corten la televisión". Fue allí fue cuando comenzó a explicar que "los anticonceptivos no sirven".



"Tienen que entender que el profiláctico no la protege de nada... porque el virus del Sida atraviesa la porcelana", remarcó el médico, lo que provocó la reacción de la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, la médica Mabel Bianco, que a los gritos se levantó y se fue de la sala.



Para Albino, el virus del sida es "500 veces más chico que el espermatozoide". "El profiláctico no sirve porque falla en un 30 por ciento de las veces en el embarazo... ¡Imagínense lo que puede pasar en el Sida!", añadió, convencido de que "uno", al exponerse a las relaciones sexuales, "no está absolutamente cubierto".



En opinión de Albino, "uno se lo pone", en referencia al preservativo, cuando está en "la situación", y "en la situación ya se puede haber contagiado". "Se rompe el profiláctico, está perforado y está liquidado ese tipo", agregó, convencido de que "se contagia y se contagia cada vez mas gente".



"¿Cómo se para esto? Yo creo que se para con conductos morales, mensajes claros y evidentes. Los chicos tienen que construir sus vidas, que no las destruyan de partida, que no se infecten, que no se compliquen en situaciones que no les llevan a buen puerto. Si fuese una solución el profiláctico no estaríamos hablando de esto", concluyó.



Albino, fundador de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin), aseveró que "hay que educar para el amor no para el sexo animal".



Después de que el pasado junio la Cámara de Diputados aprobase el proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el Senado debate en comisión la iniciativa -con las ponencias de diversos expertos a favor y en contra, como ya ocurrió en Diputados- y el próximo 8 de agosto llegará al pleno de la Cámara Alta, que de aprobar el texto quedará definitivamente sancionado.



Albino, nacido en la localidad bonaerense de Morón en 1946, insistió con que "el virus del Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) atraviesa la porcelana. Son virus filtrables, entonces la posibilidad de contagio es muy grande".



Para cerrar, puso como ejemplo a Uganda, un país en el que -según dijo- "se empezó a decir que esa era una conducta de riesgo" y afirmó que los chicos deben estar protegidos "intelectualmente" y se les debe enseñar que "se casen temprano, que organicen su vida, que sean responsables de sus actos" y concluyó: "Esto se para con conductas morales".





* Colabora con chicos de varias provincias

Oriundo de Morón, Albino estudió medicina en la Universidad de Tucumán. Una vez recibido, en 1972, viajó a Chile para hacer una especialización en pediatría.



Católico practicante y conservador, en 1993 creó la Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin), que se dedica a tratar a chicos con desnutrición en distintas provincias. Empezó en Mendoza imitando el modelo creado en Chile por el médico Fernando Mönckeberg, pero a lo largo de los años su fundación se expandió a más de 15 provincias de todo el país. Su tarea recibió varios reconocimientos locales e internacionales, como el Fellow de Ashoka (1994), el Konex (2008), y el Humanitarian Prize de Ivy Foundation el mismo año. En 2014 fue declarado personalidad destacada por la Legislatura de la Ciudad.

>La Iglesia llama a manifestarse

La Conferencia Episcopal Argentina llamó a la población a manifestarse en contra de la ley que busca despenalizar el aborto, que se votará en el Senado el 8 de agosto. La Conferencia anunció que organizaciones religiosas reclamarán a través de concentraciones en los días previos a la sesión "la convicción y la petición por la defensa de la vida". Mediante un comunicado, propusieron ayunar, orar, abrir capillas, acompañar a embarazadas, agitar las redes y salir a las calles. "Animamos a quienes deseen manifestarse públicamente como ciudadanos responsables", lanzaron.