La ex presidente Cristina Kirchner culpó al Gobierno por la difusión del audio de una conversación que mantuvo con Oscar Parrilli y en la que hablaba de haber "armado carpetazos".

En la charla, la ex mandataria también trata de "pelotudo" al ex jefe de la AFI y dice que "hay que matarlo" a Antonio Stiuso, lo que podría valerle una denuncia judicial, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan.

Ante todo esto, la ex jefa de Estado difundió un breve mensaje en su canal de Telegram: "Basta Macri. Ahora me denuncian por decir malas palabras. No saben que más inventar". Acompañó el texto con una remera estampada con su rostro y la frase con la que inició la mencionada charla con Parrilli: "Soy yo, Cristina, ¡pelotudo!".

Además, Cristina Kirchner replicó en su cuenta de Twitter un extenso comunicado que dio a conocer Parrilli, en el que el ex funcionario califica a la filtración del audio como un "Watergate autóctono".

El verdadero Macri y el espionaje político. Comunicado de prensa de Oscar Parrilli. https://t.co/S3GDT64wNd pic.twitter.com/fRIosUI7sO — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 23 de enero de 2017

En ese sentido, Parrilli dijo que es víctima de "espionaje político" y agregó: "Estamos ante el verdadero Macri: el que ordenó espiar no sólo a dirigentes opositores en su distrito, sino a su propia 'familia' y a familiares de víctimas del atentado a la AMIA".

Según el ex secretario general de la Presidencia, la difusión del audio es "ilegal" y señaló por su publicación a la Corte, a las autoridades actuales de la AFI y a la Justicia Federal.

El diálogo entre la ex presidente y Parrilli ocurrió el 11 de julio de 2016, a las 9:52, y se produjo a raíz de una entrevista que el diario La Nación le hizo a Stiuso, ex Director de Operaciones de la ex SIDE.

Fuente: Infobae