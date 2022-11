El presidente Alberto Fernández se hizo eco hoy de los argumentos presentados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la llamada Causa Vialidad y dijo que, "cuando la política entra en los tribunales, la Justicia se escapa por la ventana".



El Jefe de Estado utilizó sus redes sociales para replicar el mensaje de su compañera de fórmula respecto de la causa en al que se encuentra acusada. "Comparto los argumentos de la vicepresidenta sobre la llamada Causa Vialidad. Como decía Francisco Carrara, cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana", señaló Fernández.

Comparto los argumentos de la vicepresidenta @CFKArgentina sobre la llamada Causa Vialidad. Como decía Francisco Carrara, cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana.https://t.co/qvoWAOBcL5 — Alberto Fernández (@alferdez) November 29, 2022



El mensaje incluyó un enlace al documento que la ex Mandataria tituló "Las veinte mentiras de la Causa Vialidad", en el que citó parte de las acusaciones realizadas por los fiscales ante el Tribunal que la enjuicia.

Esta mañana la vicepresidenta, que participó del juicio online desde su despacho en el Senado de la Nación, hizo fuertes cuestionamientos para los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron para ella una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla jefa de una asociación ilícita que benefició al empresario Lázaro Báez en licitaciones de obra pública en Santa Cruz.

“No me equivocaba. La sentencia estaba escrita, pero no imaginé que iba a ser tan mal acusada como lo fui por la fiscalía. Nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Se demostró que los hechos no habían existido siquiera”, afirmó la dirigente del Frente de Todos, que también apuntó a la Justicia con una fuerte comparación: “Si cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal dije que era un tribunal del lawfare, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare. Fui generosa, creo. En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento”.

Hoy el tribunal oral que juzga a la exmandataria informó que anunciará su veredicto dentro de una semana, el martes 6 de diciembre, por la tarde.

Fuente: Télam