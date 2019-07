El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, desestimó la idea de que su campaña es "desordenada" y dijo que es algo que promueven el Gobierno y los medios", lo mismo que sus supuestas peleas con periodistas.

Fernández consideró que "muchos de los que hablan y se sienten ofendidos son consecuentes con el Gobierno, pero no es un desorden, la idea de la campaña desordenada es una cosa que promueven también los medios".

En las cosas importantes la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo, por eso vamos a dejar atrás las discusiones estériles.



Vamos a construir entre todos el país federal que nos debemos, donde el Gobierno le dé a Córdoba y su gente el lugar que merecen. pic.twitter.com/EGp4ybkVcc — Alberto Fernández (@alferdez) 19 de julio de 2019

El candidato negó la versión de que él es su propio jefe de campaña y explicó que "eso está en manos" de Santiago Cafiero. Y no dejó de tirarle un palo a Macri: "No necesito un asesor de imagen o un profesor de coaching que me enseñe a mentir como necesita Macri".

Y sobre el rol de Cristina Kirchner, a quien el gobierno acusa de estar "escondida", Fernández dijo estar "orgulloso" de tenerla como candidata a vicepresidenta.

"Lo que hicimos fue dividirnos el esfuerzo de recorrer el país", agregó luego. Ayer por ejemplo mientras el candidato a presidente estuvo en Córdoba, CFK fue a Mar del Plata con Kicillof a presentar su libro.