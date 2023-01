Los entretelones de la convocatoria a la Cumbre de la Celac que se realizará el 24 de enero en Buenos Aires sigue generando polémica. Después de que la oposición se manifestara en contra de la visita al país de los presidente de regímenes tildados de dictatoriales como los de Venezuela y Cuba, ahora Alberto Fernández decidió no invitar al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, un dato que blanquea la crisis regional ya que para esta cumbre ya avisaron que no vendrán los presidentes de EEUU, México y Ecuador.

En su calidad de presidente pro tempore de la CELAC que ejerce por este año y que posiblemente seguirá disfrutando por la falta de consensos para elegir a otro país, Alberto Fernández decidió no invitar a Luis Almagro a la cumbre de este foro. De esta manera, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) no integrará el grupo de líderes y figuras invitadas a la reunión presidencia. Pero si estarán presentes el autócrata Nicolás Maduro, también el cubano Miguel Díaz Canel, aunque no así el dictador nicaragüense Daniel Ortega, que manda a su canciller. La estrella será, de todas maneras, el recién asumido presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

En la última Cumbre de las Américas de los Angeles, en junio pasado, Fernández le recriminó al presidente de EEUU, Joe Biden, que excluyera a Maduro, a Ortega y a Díaz Canel y cargó contra Almagro: "Señalo la urgente necesidad de reconstruir la OEA". Y no será la única baja: Tampoco será de la partida el mexicano, Andrés López Obrador ni el ecuatoriano, Guillermo Lasso. La relación entre Alberto y López Obrador quedó herida luego que Argentina no apoyará el candidato de México para el BID. En tanto, el Gobierno de Lasso acusó el impacto de la decisión de Fernández de dar asilo a una exfuncionaria del expresidente Rafael Correa acusada de corrupción.