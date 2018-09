Cálculos. Personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego trabajan en el lugar del incendio en el norte de Mendoza. Calculan que el fuego devoró mil hectáreas.

Un incendio de pastos afectaba ayer el cerro Arco, en Mendoza, donde las autoridades organizaron la evacuación preventiva de los habitantes de dos barrios ante las dificultades que generaba la presencia del viento Zonda en el combate de las llamas.



En el departamento Las Heras, el cerro Arco (al norte de la capital provincial) comenzó a arder el viernes por la tarde. El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial mendocino, Humberto Mingorance, aseguró que el incendio fue "ocasionado de manera intencional" y recordó "no encender brasas en lugares no permitidos". En el mismo sentido, el director de Defensa Civil de Mendoza, Daniel Burrieza, dijo que "el incendio fue generado intencionalmente".



Defensa civil, brigadistas provinciales y bomberos voluntarios trabajaron en la zona para intentar controlar el foco principal del incendio, pero el fuerte viento Zonda en el cerro complicaban la tarea.



En Guaymallén, departamento que limita con Las Heras, ayer hubo 25 focos de incendio en los que tuvieron que trabajar bomberos y personal de Defensa Civil. Se quemaron al menos dos galpones de aserrados donde las pérdidas fueron totales. Además, se lamentó la muerte de varios animales, sobre todo de granjas, que fueron alcanzados por las llamas o se intoxicaron, según fuentes oficiales.



En el distrito El Challao (departamento Las Heras), llegó a disponerse la evacuación de los barrios San Expedito y Villa Marista por el incendio en el cerro Arco, a 14 kilómetros de la ciudad de Mendoza.



Pasadas las 18 de ayer, el municipio de Las Heras difundió un comunicado oficial en el que afirmaba que en esa comuna "el fuego está controlado" y que "no se registran viviendas familiares quemadas ni personas heridas".



Brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego trabajaron para combatir el incendio en el cerro Arco que se mantenía activo por acción del viento Zonda.



Burrieza remarcó que se trataba de un siniestro "de alta complejidad por la temperatura extrema y porque había mucho viento". "Hay predios que no han estado bien cuidados y tenían muchos yuyos y malezas, cartones y nylon, lo que favoreció la combustibilidad", explicó el funcionario. El ministro de Seguridad, Gianni Venier, ratificó tras recorrer la zona que se trabajaba "sobre los focos de incendio. Bajó un poco la velocidad del viento y tenemos gente largando agua por todos lados". En diálogo con Canal 7, precisó que los evacuados fueron trasladados en dos micros del Servicio Penitenciario.



El referente provincial de Manejo de Fuego, Guillermo Ferraris, aseguró que "este es uno de los incendios más grandes que se han producido en el cerro Arco del que se tenga registro". El funcionario destacó que se afectaron unas 1.000 hectáreas en la zona.





>>Explotaron algunos autos

Luego del incendió que afecta al Cerro Arco, se inició otro paralelo en la playa San Agustín y también fue intencional. Una cubierta encendida y arrojada a los autos fue la causa del incendio. Como consecuencia, explotaron algunos autos ubicados en este depósito judicial, en el Oeste de Ciudad. Se generaron llamas que afectaron a unos 50 vehículos.