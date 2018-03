El Gobierno comenzó a pagar la asignación por ayuda escolar anual a casi 6,5 millones de niños y adolescentes por un monto global de más de 8.000 millones de pesos. El monto percibido es de 1.250 pesos y lo cobran las familias cuyo ingreso grupal no supere los 94.786 pesos en el mes y el ingreso individual no sea de más de 47.393 pesos. A través de la Anses comenzó a abonar la asignación a un total de 3.154.358 hijos de trabajadores en relación de dependencia y monotributistas.También a 2.686.240 de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, a 587.716 a cargo de jubilados y pensionados y a otros 45.572 titulares de la Prestación por Desempleo.



El pago corresponde a los titulares de niños de 45 días a 18 años de edad que concurran a un establecimiento educativo nacional, provincial, municipal o privado (subvencionado o no) incorporado a la enseñanza oficial y obligatoria en el que se imparta educación inicial, primaria o general básica, secundaria o polimodal. Aquellos que todavía no la hayan percibido, pueden solicitarla a través de la Anses con el formulario que acredite la escolaridad.