El juez federal Claudio Bonadio, quien investiga la causa de los cuadernos así como las de "Hotesur" y la de "Los Sauces", tiene un tumor cerebral, según confirmaron al diario Perfil altas fuentes de Comodoro Py.

Aún se desconoce el nivel de gravedad de la afección y los tratamientos que deberá seguir el magistrado. El rumor sobre la salud del juez, que la semana pasada pidió licencia en su cargo por 15 días, comenzó a circular fuerte este jueves 2 de mayo en los pasillos de Tribunales.

El periodista Horacio Verbitzky lo hizo público este viernes 3 de mayo en declaraciones a El Destape Radio. "Hace varios días se supo que había pedido una licencia. Se dijo que estaba cansado, que tenía que descansar y empezaron a correr versiones sobre problemas de salud. En Comodoro Py es un secreto a voces que tiene un problema de salud y es grave. Le hicieron una resonancia magnética en el instituto Fleni y tiene un tumor en el cerebelo de pronóstico muy reservado", reveló el periodista de El Cohete a la Luna.

Si bien aún se desconocen detalles de la afección y plazos de su tratamiento, Verbitsky consideró "improblable" que el magistrado vuelva a hacerse cargo del juzgado y de sus causa en el corto plazo.

"No lo puedo asegurar, no soy médico pero por la gravedad que tiene es improbable que vuelva", aseguró. Consultado por el tema en Radio 10, el ministro de Justicia Germán Garavano afirmó: "Si hay rumores, yo no tengo información para confirmar o desmentir, pero sí escuché".

Bonadio se encuentra de licencia de su cargo desde miércoles 1 de mayo de 2019, y estaba previsto que el período se extendiera hasta el 15 de mayo, fecha en la que el magistrado se reintegrará al despacho que ocupa desde la década del 90, cuando llegó desde la Secretaría Legal y Técnica del Ejecutivo, en tiempos del menemismo.

Bonadio tiene 63 años y está a cargo de la investigación de los Cuadernos que revolucionó la escena política y empresarial.

La decisión de su licencia se conoció apenas un día después de que ampliara el procesamiento contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en ese mismo expediente.