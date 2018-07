La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo ayer que al Gobierno "no le preocupa" un eventual estallido social en diciembre próximo a raíz de la situación económica que atraviesa el país ya que consideró que los que "agitan" la calle "son siempre los mismos".



"No vemos ninguna posibilidad de que haya un problema social en diciembre. Lo que estamos viendo es que los que están en la calle son siempre las mismas organizaciones políticas que tienen un interés político", apuntó Bullrich.



En este sentido, la ministra repudió las expresiones "temerarias" de Luis D"Elía, que días atrás pidió que Macri sea "fusilado en la Plaza de Mayo". "Este tipo de cosas son agitadas desde minorías políticas pero no desde la gente", advirtió. También defendió la reforma que dará otros roles a las Fuerzas Armadas.