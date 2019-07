"A mucha gente le gustan los ladrones. Si llegaran al poder, robarían. Si vos votas a un ladrón es porque te gusta ser ladrón". Con esas palabras, la diputada nacional Elisa Carrió, analizó el hecho de que el Frente de Todos, cuya fórmula presidencial está compuesta por Alberto Fernández y la ex presidente Cristina Kirchner, será el principal adversario del oficialismo en las próximas elecciones.

En diálogo con "Ya somos grandes", que se emite por TN, la socia fundadora de Cambiemos, indicó que su relación con el presidente Mauricio Macri es cercana –"mucho más de lo que la gente cree"-; dijo que Miguel Ángel Pichetto es "el vicepresidente perfecto", pero reveló que dentro de la coalición apoyaba a la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley para el puesto; y se mostró confiada en que Juntos por el Cambio logrará la reelección en los comicios.

"Estoy siempre al lado de él (de Macri), mucho más de lo que la gente cree. Porque no hay fotos, no hay nada. Ni los amigos de Macri ni mi gente saben lo que hablo con el, mi gente tampoco", comenzó Carrió.

También aclaró que, a pesar de sus reservas, mantiene su apoyo a la coalición: "Cuando me esconde cosas, yo las saco a la luz. Como él no puede negarme, no lo hace. Hay cosas que no me gustan. Sus amistades, cuando va 'Coti' Nosiglia a conversar con él. Yo sé todo. Aparte se le nota en la cara porque los hombres cuando mienten son muy graciosos. Yo no me arrepiento de haberlo apoyado".

"Sé que nos quedan las cuestiones de hambre, pobreza y prosperidad económica. Por eso me quiero dedicar a la actividad privada social. Quiero hacer sociedades anónimas de mujeres que exporten, quiero dedicarme a generar prosperidad", expresó, y señaló que en materia económica hay "una deuda enorme, injustificable". "Pero también es cierto que se dedicó prácticamente el 60% del presupuesto al gasto social", agregó.

Respecto de las elecciones, aseguró: "Ganamos seguro, siempre lo supe. Nunca participé de la ansiedad de nadie, no creo en las encuestas".

En otro pasaje de la entrevista, la diputada indicó que no hace diferencias entre los distintos miembros que componen Juntos por el Cambio, y que su criterio para determinar cual será su relación radica en la honestidad que percibe en ellos.

"Para mí Juntos por el Cambio es nosotros. A veces dicen (Mario) Negri es de la Coalición Cívica o Carrió se mete en el radicalismo. Pero somos nosotros. Quiero a muchísima gente del Pro como si fuera propia. A mi me gusta hablar de nosotros. Con excepciones, que son los delincuentes".

Y concluyó: "Obviamente hay algunos de Cambiemos que no son Cambiemos, y me refiero a (el candidato a vicepresidente Miguel Ángel) Pichetto con esto, sino que he tenido un enfrentamiento histórico con algunos radicales, y con gente del Pro también".