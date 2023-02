Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su pareja, fueron condenadas ayer por un tribunal de la ciudad de Santa Rosa a la pena de prisión perpetua por haber asesinado al niño de 5 años en esa ciudad pampeana en noviembre de 2021. Ambas mujeres ya habían sido declaradas culpables del homicidio del niño pero el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, en el fallo de ayer no hizo lugar al pedido de la familia de la víctima que había solicitado que se les aplique el "odio de género" como agravante en la sentencia.

Tal como ocurrió en la audiencia anterior, en la que se leyó el veredicto condenatorio, Espósito Valenti y Páez no estuvieron presentes en la sala de audiencias del Centro Judicial de Santa Rosa y ni siquiera escucharon la lectura del veredicto de manera virtual en el Centro de Detención de la provincia de San Luis. Minutos después de las 12 y con la presencia del padre de Lucio, llamado Christian, y el abuelo, Ramón, los jueces iniciaron la lectura donde se dio a conocer el monto de la pena.

En primer término, los jueces rechazaron el planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua que habían solicitado las defensas de Espósito Valenti y Páez. Luego, condenaron a prisión perpetua a Espósito Valenti, por el delito de "homicidio triplemente calificado por el ensañamiento, por la alevosía y por el vínculo", mientras que a su pareja, Abigail Páez, le aplicaron la misma condena por el mismo delito, aunque le agregaron el "abuso sexual gravemente ultrajante" de Lucio.

Los jueces consideraron, además, la accesoria del artículo 12, relacionada a la administración de los bienes, pero no tuvieron en cuenta los otros planteos de la querella, vinculados al "tiempo indeterminado" de la reclusión y al "odio de género" planteado como agravante. Por ese motivo, apenas finalizó la audiencia el abogado que representa al padre y al abuelo del niño, José Mario Aguerrido, se mostró contrariado, aunque luego, en una rueda de prensa realizada en la puerta de su estudio, dijo que estaba conforme. "Expresamente (la sentencia) dice que nunca el condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado agotará su cumplimiento. O sea, perpetua literal", afirmó el letrado, quien agregó que apelará la decisión de los jueces de no haber aplicado el "odio de género".

Como los familiares del pequeño brutalmente asesinado, la fiscal Verónica Ferrero se mostró satisfecha con la resolución del juicio y consideró que la perpetua a la que fueron condenadas la madre del niño y su pareja "es de por vida". La lectura de la sentencia fue acompañada en los accesos del Ciudad Judicial de Santa Rosa por cerca de 200 personas de vecinos que reclamaban Justicia por Lucio.

En las vallas de contención, que se colocaron en noviembre del año pasado por el inicio de este juicio, colgaron banderas que rezaban "justicia para Lucio Dupuy"; "Ley Lucio ya"; "Justicia para Maximiliano Villegas", "las sentencias tienen que ser fundadas con pruebas, no con miedo al escrache", entre otras.

Lucio (5) fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con la madre y su pareja. La Justicia pudo establecer que a las 17.32 se lo vio a Lucio vivo por última vez y que entre esa hora y las 19.40, cuando ambas imputadas salieron solas del departamento, Lucio fue golpeado brutalmente.

A su vez, Páez llevó en moto a su novia al trabajo de moza en el restaurante de un hotel de la capital pampeana y volvió sola a las 20.49, cuando intentó reanimar al niño y lo metió bajó la ducha. A las 21.30, Páez salió con Lucio en brazos para el centro asistencial del barrio Río Atuel, anexo al departamento, pero estaba cerrado. En ese momento, el niño fue asistido por vecinos y finalmente lo trasladaron al Hospital Evita, donde a las 21.45 se constató que ya estaba muerto.

Según determinó el tribunal, las dos mujeres participaron de la golpiza mortal y el nene recibió puñetazos, patadas y palazos, además de un pisotón en la espalda por parte de Páez (que se pudo determinar por la marca que dejó su zapatilla), el cual le provocó lesiones internas. De acuerdo con los peritos, la causa de la muerte fue un edema cerebral como consecuencia de politraumatismo.

"Ha sido un día de mucho sufrimiento"

"La verdad es que hoy (por ayer) ha sido un día de mucho sufrimiento, o bien eran las ansias que teníamos de escuchar, que realmente se las juzgara (a Magdalena Espósito Valenti -madre de Lucio-, y su pareja Abigail Páez) como se debería juzgar a estas asesinas", sostuvo Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, al ser entrevistado por el canal de noticias TN.

En ese sentido, y pese a que ambas mujeres fueran condenadas a prisión perpetua, añadió: "No se logró lo que nosotros pretendíamos, que fuera incluido el odio por género (como agravante) y que se la volviera a acusar a la madre o a la progenitora de realmente los abusos sexuales".

Antes de conocer la sentencia, el abuelo de Lucio había manifestado que le parecía "una burla" que las dos imputadas no estuvieran presentes en la audiencia en la que iban a conocer sus penas. "A Lucio no le dieron ninguna oportunidad. En cambio, ellas tienen las oportunidades habidas y por haber, de estar, no estar, de levantarse cuando ellas quisieran e irse cuando ellas quisieran. Entonces, no es igualitario los derechos para 'Lucito' que para ellas", afirmó Ramón. Por otro lado, reiteró que ambas acusadas no deberían estar juntas en el penal, al opinar que "deberían ser separadas". En tanto, volvió a cuestionar la actuación de la jueza de Familia que dispuso la tenencia de Lucio a su madre y la pareja, y que ahora enfrenta un pedido de juicio político. "A Lucio se le podía haber salvado la vida si la jueza Ana Clara Pérez Ballester no hubiese firmado la sentencia de muerte en el expediente", expresó. Consultado acerca de si el crimen de Lucio introdujo modificaciones en la Justicia pampeana, el hombre dijo que "cambió muchísimo" y que "hoy por hoy los jueces de familia no homologan los acuerdos sin hacer un (estudio) socio ambiental primero y hacer un seguimiento a los padres. Hoy pasa eso, con 'Lucito' no pasó", aseguró el hombre.

Perfiles

Magdalena Espósito Valenti

“Magui” (25 años) trabajaba en el hotel Mercure. Allegados la definen como feminista, fan de “Las Pastillas del Abuelo” y mochilera. Se crió en General Pico y estudió en el colegio Don Eduardo de Chapeaurouge. No terminó el secundario.

Abigail Páez

Páez (28 años) es hincha de Boca, jugaba al fútbol, tiene 3 hermanos y es muy apegada a su madre. También tenía buena relación con su tía. Páez conoció a Valenti en 2018 y, desde 2020, desarrollaban un proyecto de repostería.