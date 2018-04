La fiscal de Avellaneda Soledad Garibaldi citó al ex presidente de Independiente Javier Cantero en el marco de la causa que investiga una red de abusos de menores en la pensión del club. Así lo aseguró el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, luego de la revelación del ex titular de la institución sobre un pedido del ex juez federal Norberto Oyarbide para "darles ánimo" a los futbolistas de las inferiores.

"La fiscal citó a prestar declaración testimonial a Cantero; veremos qué dice y las pruebas que aporta y, en función de eso, analizaremos si tiene validez para la causa", aseguró el jefe de los fiscales bonaerenses. A su vez, aseguró que las declaraciones del ex presidente en una entrevista radial "no amerita una investigación" sobre Oyarbide hasta tanto no se ratifique en la Justicia.

"Estaba interesado en los equipos de fútbol, me invitó a almorzar una vez. Me dijo que quería ayudar, que sabía que Independiente tenía problemas judiciales. Para demostrarme poder llamó a (Hugo) Moyano, a (Luis) Barrionuevo y me los puso al teléfono", relató el ex presidente de Independiente sobre su contacto con Oyarbide.

Y amplió: "Así tuvimos dos o tres reuniones en las que, en un momento dado, me dijo que también le interesaba ayudarnos y favorecernos, porque había hecho un curso de oratoria y podía levantarles el ánimo a los chicos".

Conte Grand, en tanto, solicitó que "toda aquella persona que tenga alguna noticia sobre sucesos de esta naturaleza, que tenga la gentileza de usar los canales institucionales". "No podemos estar dependiendo de que a alguien se le ocurra hablar en los medios", cuestionó el funcionario judicial en una entrevista con TN.

Por otro lado, y con relación al avance de la causa, señaló que la fiscal Garibaldi investiga ramificaciones de la red de abusos en Córdoba y otras provincias del país. "Ya se tomó declaración de una persona que fue víctima, que estuvo en Independiente y que ahora continúa su actividad deportiva en Córdoba, y tiene previsto hacerlo con otros jóvenes".

Así, Córdoba, Misiones, Chaco, La Pampa, están ya bajo la mirada de la fiscal Soledad Garibaldi, al frente de la investigación que sacude a la sociedad. Y el proceso amenaza con sumar más actores y territorios a medida que avanza la causa.