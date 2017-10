El anuncio más temido. Sergio Maldonado habló con la prensa al salir de la morgue. Según los portales digitales nacionales, los peritos hicieron pasar a Sergio a reconocer a Santiago luego de haber limpiado prolijamente su cuerpo.

El cuerpo de Santiago Maldonado fue reconocido ayer por su familia en la Morgue Judicial, donde se realiza la autopsia del cadáver hallado en el río Chubut esta semana, en el marco de la investigación por los 78 días en que estuvo desaparecido el joven artesano tras un operativo de Gendarmería en una comunidad mapuche.



"Pudimos mirar el cuerpo, reconocimos los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago", declaró Sergio Maldonado, hermano del joven artesano, en declaraciones a la prensa en la puerta de la sede judicial, ubicada en Viamonte al 2100.



El hermano de Santiago indicó que luego del reconocimiento se dio inicio a la autopsia, que "en unos días" arrojará los "resultados finales", con muestra de ADN incluida. "Esto no quita que la responsable es la Gendarmería", afirmó Sergio, y marcó la necesidad de la familia de "saber la verdad y tener justicia", al tiempo que pidió "respeto".



El cuerpo hallado este martes en el río Chubut, reconocido ayer por la familia Maldonado, está siendo peritado y sometido a una autopsia en la sede de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense, de la que participan unos veinte especialistas, entre los que se cuentan los legistas de la Corte Suprema, los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los peritos de partes y dos observadores. Además del juez que tiene a cargo el expediente, Gustavo Lleral, también se encuentran en la sede judicial -pero no participan de la autopsia- la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia; la letrada de organismos de derechos humanos querellantes, Liliana Alaniz; el defensor Gustavo Dalzone y los peritos de parte del subalférez Emmanuel Echazú, el integrante de Gendarmería que quedó incorporado al expediente como "imputado con acceso a la causa penal" luego de su presentación espontánea.



En la tarde de ayer, Sergio Maldonado salió a la puerta de la morgue judicial para dar la confirmación de la identidad del cuerpo mientras en el interior se llevaba a cabo la autopsia.



Más temprano, el perito forense que representa a la familia de Maldonado, Alejandro Incháurregui, había advertido que hoy podía "no haber resultados" en la autopsia, que está siendo grabada por dos cámaras, una fija y otra móvil, con sonido ambiente y registro fotográfico de todo el proceso.



Luego de que llegaran las partes, que habían sido convocadas para las 9.30, el juez Lleral comunicó a los presentes que sólo participarían o presenciarían la autopsia los legistas del Cuerpo Médico Forense, los integrantes del EAAF, los peritos de partes y dos observadores, en total unas 20 personas. También pidió actuar con prudencia, durante todo el tiempo que sea necesario y dispuso que quienes presenciaran la autopsia ingresaran sin teléfonos celulares, como el magistrado hizo con el propio.



"Nosotros los abogados no ingresamos porque había una petición especial del juez de que participen de la autopsia sólo los peritos, así que ingresaron el juez, uno de los actuarios y dos veedores (del proceso)", confirmó a la prensa Liliana Alaniz, abogada de uno de los organismos de derechos humanos querellantes.



En medio de un importante dispositivo de seguridad, el cuerpo de Maldonado había llegado el jueves a Buenos Aires en un avión sanitario del Ministerio de Salud desde Esquel. En el marco de un gran operativo bajo las órdenes del juez Lleral -quien viajó en el avión que trasladó el cuerpo- y bajo la supervisión del jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, una morguera del cuerpo de Bomberos de la Policía de la Ciudad trasladó el cadáver hacia la morgue de calle Viamonte en el centro porteño.



Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto en el pu lof de Cushamen, en el noroeste de Chubut, durante una protesta de los mapuches que incluyó un corte en la ruta 40 y la intervención de la Gendarmería. El cuerpo identificado ayer por la familia fue encontrado flotando en el río el martes al mediodía por efectivos de Prefectura Naval, en un rastrillaje ordenado por Lleral y trasladado a la morgue judicial de Esquel.

Un altar en la puerta de la morgue judicial

La vigilia en la puerta de la morgue judicial donde realizan la autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado continuó ayer durante toda la jornada con un amplio despliegue mediático y con un pequeño altar improvisado por transeúntes que dejaron cartas, flores y velas en acompañamiento a la familia de Maldonado, junto con la foto del joven desaparecido desde el 1 de agosto último. Notas escritas con témpera, lapiceras y claveles enmarcaban el rostro de Maldonado, entre ellas una que aludía al joven como un "hijo de todos nosotros". "Acompañamos a la familia. Mucha fuerza. Santiago es hijo de todos nosotros", decía uno de los textos, mientras velas blancas y rojas acompañaban otras notas como la que afirmaba: "No vamos a descansar hasta saber la verdad. Hasta hacer justicia. Santiago Maldonado presente, ahora y siempre". En el otro epicentro de la noticia, en la Patagonia, el lonko de los mapuches, Facundo Jones Huala dijo desde la cárcel: "Tiene que haber un estallido social para echar a estos fachos asquerosos, mafiosos, asesinos que están en el poder: (Mauricio) Macri, (Patricia) Bullrich y la Gendarmería".