El titular de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que espera una "reformulación" de la alianza Cambiemos "con otro nombre" compitiendo en las elecciones y sorprendió al afirmar que "no se descarta que (Mauricio) Macri no sea el candidato".

Cuando faltan pocos días para la convención radical en la que se definirá si el espacio ratifica su pertenencia a Cambiemos, el gobernador se posicionó entre los que creen que el partido debe permanecer en la alianza pero en una que sea más amplia y que incluya a otros dirigentes, particularmente de Alternativa Federal.

"Figuras como Juan Manuel Urtubey , Juan Schiaretti , Roberto Lavagna y Sergio Massa podrían contribuir a la ampliación del espacio, quizás con otro nombre que no sea Cambiemos", dijo en su intervención durante el seminario de la Cámara de Comercio Argentino Norteamericana (Amcham) en un hotel de Puerto Madero. "Por ahora hay gente que lo niega en público e incluso en privado, pero ese es el desafío para no facilitar la vuelta del populismo", agregó.

El jefe provincial, de buena relación con el presidente Mauricio Macri, también opinó sobre la danza de nombres de posibles candidatos del oficialismo. El gobernador sorprendió al decir que "no se descarta que Macri no sea el candidato" y mencionó la necesidad de que, en caso de que se conforme una nueva coalición, haya competencia en primarias. En un breve intercambio con la prensa, Cornejo también aseguró que "no se puede descartar que sea Vidal" la candidata por los altos niveles de popularidad que la gobernadora bonaerense demuestra tener en la opinión pública.

También sugirió que el exministro de Economía Martín Lousteau puede ser quien represente al radicalismo en una eventual primaria.

"Cambiemos solo no puede lograr los objetivos. Necesita un poder mayor al que ha logrado construir el presidente Macri. Requiere ampliar a figuras representativas de la política en un programa similar al de 2015 corrigiendo lo que se hizo mal y buscando renovar los objetivos de volver a construir una economía sana", ahondó Cornejo, quien advirtió que para poder implementar las reformas se necesita un gobierno fuerte que tenga un mayor peso en el Congreso. "Cambiemos quedó chico. Se ha diluido su poder político para los cambios que necesita la economía", lanzó.