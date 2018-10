En sus marcas. Desde la izquierda, Javier Mañé, Florencia Gómez, el instructor Alfredo Huerta, Natalia Torres y Edgar Ríos. Los cuatro sanjuaninos no van solamente de paseo a Buenos Aires, para participar hoy de la "Carrera de Mozos y Camareras 2018".

Los cuatro competidores escuchaban y miraban con atención. Tienen años acumulados en el oficio de trasladar una bandeja pero miraban al "profe" como si por primera vez iban a llevar vajilla y bebidas. "Antes de empezar, fíjense bien la base de las botellas. Si son plásticas, pueden estar abolladas y van a tener menos equilibrio", es una de las tantas advertencias en la charla preparatoria. Hoy, los 4 serán parte de una nueva edición de la "Carrera de Mozos y Camareras 2018", que se desarrollará en la porteña Plaza de Mayo, lo que pronostica un espectáculo con todos los ingredientes.



La competencia comenzará hoy a las 16, con participantes de todo el país. Cada uno deberá llevar en una bandeja una botella de plástico y dos copas con agua, para completar un recorrido de 1.600 metros. Si se cae un elemento, se vuelca un poco de agua, o el competidor utiliza la mano libre para evitar que eso ocurra, automáticamente será descalificado por uno de los tantos veedores que se instalarán al costado del circuito.



"Ustedes representan a San Juan", arengaba el instructor, Alejandro Huerta, en la charla que daba en el primer piso del edificio del gremio de UTHGRA, Tucumán casi Belgrano.



Y los cuatro escuchaban, concentrados en cada palabra. Son dos camareras, Florencia Gómez y Natalia Torres. Y dos mozos, Edgar Ríos y Javier Mañé. Salvo Javier, los otros tres son absolutos debutantes en estas carreras. Y aunque el hecho de participar en la pintoresca competencia y estar un día en Buenos Aires ya entregan buenas sensaciones a los cuatro, la ambición deportiva se les iba arraigando.



"No importa en la partida ocupar el primer lugar. Sí, que la mano esté bien extendida para sujetar la bandeja. Si tienen la antideslizante, mejor. Vayan por el lado interno de las curvas, pero no se acerquen demasiado si hay público al costado, porque puede haber un toquecito o algo, se cae la botella y quedan afuera", era una nueva advertencia y la clase asimila cada dato.



Además de la alegría de ganar, la motivación también es económica. Hay premios para el primero, segundo y tercero en cada categoría, que se convierten en 18.000, 15.000 y 13.000 pesos respectivamente. "El que gana, se trae un sueldo limpio de vuelta a casa", motivaba Huerta.



Los consejos continuaban en el aula y la motivación seguía creciendo. El podio será para pocos y los 4 sanjuaninos tienen ese sueño, servido en bandeja.





Protagonistas

NATALIA TORRES - Categoría: Damas

"Es la primera vez que voy a competir y me enteré por un llamado en un grupo de Whatsapp. Aunque no tengo experiencia, no voy solamente a ver qué pasa. Trataré de estar entre las tres que se suban después al podio a festejar".

FLORENCIA GÓMEZ - Categoría: Damas

"Yo me enteré a último momento que podía inscribirme y no lo pensé mucho. Por suerte voy a participar. Es la primera vez que voy a participar y también voy con la idea de poder estar entre las mejores. Me tengo mucha confianza".

EDGAR RÍOS - Categoría: Varones 31-45 años

"También para mí será la primera vez que vaya a participar en estas carreras y la verdad es que a medida que se fue acercando el día de la competencia, fueron creciendo las ganas de vivir la experiencia y también de hacer una buena tarea por supuesto".

JAVIER MAÑÉ - Categoría: Varones 46+ años

"Ya competí antes y sé lo que se siente que te descalifiquen porque alguien te empuja y se te caen las cosas y también llegar en un segundo puesto, en una carrera en La Rioja. Es la primera vez en Buenos Aires y en esta categoría".