A modo de cierre de campaña por las PASO, Cinthia Fernández lanzó un polémico spot. La precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires bailó en portaligas frente al Congreso, con la música del tango “Se dice de mi”, que popularizó Tita Merello. Como era de esperar, las críticas no tardaron en llegar. Ahora, además, fue denunciada.

Los familiares del director de orquesta uruguayo Francisco Canaro y el poeta argentino Ivo Pelay, autores de la letra del famoso tango, realizaron una presentación en contra de la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece).

Este jueves Ángel de Brito le informó a Cinthia de la situación que surgió desde la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música: “Estás denunciada en SADAIC, ¿sabías?”, le dijo. Ante esto, su compañera Maite Peñoñori le aclaró que ante una acusación así, va a tener que pagar una suma de dinero.

Fernández aseguró que no sabía que la habían denunciado pero que consultó con un abogado antes de realizar el spot y le dijo que podía hacerlo.

Guillermo Ocampo, director de SADAIC, dio detalles de la presentación en diálogo con Clarín: “Tenemos una denuncia de ellos por el uso de ‘Se dice de mí' en el spot de campaña de Cinthia Fernández. Hemos mandado las pertinentes notificaciones al canal de televisión y al partido político, haciéndoles saber que no pueden usar esa obra musical y advirtiéndolos de posibles reclamos resarcitorios”.

En ese sentido, explicó que la precandidata no tiene autorización para usar el tema por un lado y, además, le cambió la letra: “No se puede hacer eso último y genera un reclamo adicional. Se debe pedir permiso para adecuar la letra a la campaña y si los autores prestan conformidad, se realiza. Pero no se puede modificar la obra unilateralmente”, explicó. Al mismo tiempo dijo que puede haber una “sanción económica”.

En el polémico spot, Fernández se pone a bailar un tango en portaligas frente al Congreso y allí con la melodía de “Se dice de mí”, escribió su propia letra, adaptada a sus propuestas de campaña.

“Se dice de mí. Se dice que soy hueca. Que el puesto no me merezco. Que mi culo es lo que ofrezco. Y nada tengo pa’ decir. La cuota… nunca llega. Más nadie te lo acelera. Si total la madre espera. Y ya no puede ser así”, expresó en una parte del del video.

Adelantándose a las críticas, manifestó: “Ya estoy escuchando las frases armadas como ’mirá la diputada, mirá la trola’, ‘mirá la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa’, ‘¡qué país generoso!’... ‘¡qué podés esperar de esta’ ‘¡que vergüenza de madre que van a decir tus hijas!’”.

Sin embargo, aseguró que los cuestionamientos no hacen más que motivarla: “Decidí cerrar mi campaña transformado todas las agresiones, chicanas y la constante subestimación a la problemática que tienen todas las madres y minorías de hombres en los juicios de alimentos”.