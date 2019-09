La fiscal y presidenta de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, aseguró que "hay que reformar la Constitución, entre otras cosas para que el Poder Ejecutivo no nos pueda endeudar otra vez".



En declaraciones a El Destape Radio, la funcionaria judicial aseguró que "hay que democratizar la Justicia, hacer ingresos democráticos, evitar las presiones" y que "si queremos disminuir el poder de (los tribunales de) Comodoro Py habría que ampliarlo. En lugar de 12 jueces y 12 fiscales federales, si fueran, no se, 48, no todas las causas le caerían a (el juez) Bonadio. Sería más democrático".



Además, la titular del grupo que reúne a fiscales y jueces ligados al kirchnerismo remarcó que después del triunfo del aspirante presidencial Alberto Fernández en las elecciones primarias hubo cambios dentro del Poder Judicial porque "los jueces no comen vidrio. Las cosas ya se están acomodando y van a ir mejorando. Si cambia el gobierno, los propios jueces van a evitar promiscuidades".



Por último, Caamaño reclamó "no normalizar la prisión preventiva" y defendió a los "presos políticos". "Si no hay peligro de fuga o posibilidad de entorpecer la investigación, no deberían estar detenidos porque no tienen condena", cerró.



En mayo pasado, el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, estuvo en la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner en la Feria del Libro, donde sugirió "una nueva Constitución Nacional".



"Hay que hacer una Constitución nueva. La Justicia tiene tres mil jueces, no los podemos juzgar por lo que hace un grupo de 30 o 40", lanzó el jurista.



En una reciente entrevista con el periodista Joaquín Morales Solá, en TN, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que "no hay ninguna posibilidad de que a mi me convenzan de que hay que reformar la Constitución".



"Cuando le pregunto a los amigos del kirchnerismo del que fui parte en su fundación, les digo: ¿Ustedes no creen que el gobierno de Néstor Kirchner no fue muy virtuoso? Todos me dicen que sí. Y lo hicimos con esta Constitución. Yo definitivamente estoy seguro que el problema no es la Constitución", dijo Alberto Fernández, cuya compañera de fórmula es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.