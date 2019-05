Aunque pasaron más de cinco meses, la muerte de Emiliano Sala todavía genera interrogantes. Mientras se investigan todos los detalles, hay muchas dudas que no solo giran sobre el accidente aéreo, sino también sobre cuál era su situación deportiva. En las últimas horas, el prestigioso diario francés L'Equipe presentó un documental llamado "Emiliano Sala: los secretos de un destino roto", donde se cuentan detalles sobre sus últimos días.

En ese documental hay un audio de WhatsApp inédito, del 6 de enero (el accidente fue el 21, en el Canal de la Mancha), en el que Sala reconoce que no tenía ganas de ser transferido al Cardiff City. Sentía que era una imposición de Waldemar Kita, presidente del Nantes. "Negociaron para ganar mucho dinero. Ellos quieren que me vaya. Es cierto que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí. Tratan por todos los medios que me vaya", dice Sala en ese mensaje de voz, cuya autenticidad fue confirmada a Toda Pasión por su familia. La muerte del delantero se produjo, justamente, cuando volaba hacia Cardiff.

En ese mismo mensaje, que está en francés, Sala reconoce que pensaba pedirle a su representante, Meissa N'Diaye, que le consiguiera un club mejor. No obstante, el propio empresario -según palabras del recordado futbolista-, decía que Kita era el que presionaba para acelerar la operación. "Yo no quiero hablar con Kita porque no quiero desgastarme. Es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. Quiere venderme al Cardiff porque hizo una super negociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Él quiere que yo me vaya, ni me lo preguntó. No le interesa nada más que él dinero", se lo escucha decir a Sala.

Impactante lo que cuenta Emiliano Sala en este reportaje de @lequipe. Lo único que buscaba era cobrar más en el Nantes (tenía de las peores fichas) y el presidente, Kita, lo único que buscó fue dinero tras ofrecerlo al Cardiff. El fútbol da asco. https://t.co/CUWYKTjx76 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 22, 2019

"Nadie me mira a mí, a mi interior, a lo que tengo que someterme. Es muy duro, muy duro, porque tengo la impresión de que no hay mucha gente que se ponga en mi lugar", cierra Sala el audio que grabó pocos días antes de morir, cuando volaba hacia su nuevo club, luego de que Nantes lo vendiera al conjunto galés por 20 millones de dólares.