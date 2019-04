A pesar de que desde hace un año y medio Santiago Maldonado está en boca de gran parte de los argentinos, su voz permaneció oculta hasta que Infobae publicó dos canciones inéditas de su autoría. Ahora se conoció el álbum completo que grabó a mediados del año 2016 y que ya circula en YouTube.

Es un disco que su familia y amigos no querían difundir, pero que finalmente se terminó filtrando. Las letras no dejan dudas: sus críticas al son atraviesan transversalmente al espectro político e incluyen al kirchnerismo al macrismo. También a la Iglesia.

Insultos al "sorete" de Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri. Las canciones dejan entrever la mirada del artesano sobre la política nacional y sus principales protagonistas.

Titulado "No me olvides. La lucha continúa", el póstumo primer disco de Santiago Maldonado expresa su real postura frente a la clase dirigente y política argentina. En el tema "Santa Blasfemia", el tatuador nacido en la localidad de 25 de mayo, grita por "la revolución" y se autodefine como un "nihilista" y un "hechicero que no está casado, no tiene un trabajo asegurado y que no viene a arrepentirse de sus pecados".

Las canciones inéditas de Santiago Maldonado: insultos al Papa y a Néstor y Cristina Kirchner.

Cría cuervos y te arrancarán los ojos. pic.twitter.com/myZ2xN6ZoC — Dr. Victor Tutú ™�� (@victorfyt) 20 de abril de 2019

Las menciones a la Iglesia Católica, Lucifer, el Diablo, el cristianismo, el Vaticano y el infierno, son constantes. En la citada canción, Maldonado rapea:

(Fragmento "Santa Blasfemia")

Hay muchos niños que son de planes político,

Asignación Universal por hijo,

Papa Francisco no te hagas el místico,

Él que alcanzaste el Nirvana,

la concha de tu hermana (SIC)

hay tanta gente en cana

por expropiar una banana

de la selva africana

y vos haciéndote el "Sana-Sana"

con la sotana

Besando a las ancianas que se comen el cuento

de tu sucio sacramento

huele a excremento

te detesto

Sos tan mierda (SIC) igual que el resto

De los magnates que visten de seres honestos

Como el sorete de Kirchner Néstor

des – onestor (SIC)

Que el pueblo lo adora

Como si fuera una droga

Otra de las canciones más duras de Maldonado es "Sigo siendo Punky", dónde insulta aCristina Kirchner y a Mauricio Macri por igual. Con un ritmo más bailable, el rap del joven muerto en Chubut, asegura que "aplastará las doctrinas como un elefante, como el huracán Katrina" y dice que "la cosa se puso cretina pues fueron varios años de planificación en asesina, orina en la boca de Cristina (SIC) Macri es un rati con cara de Ghandi, no le compro a nadie sigo siendo punky".

En "Argensina" critica la corrupción en general pero mencionando, puntualmente, los bolsos repletos de millones de dólares del ex funcionario kirchnerista, José López, en el convento de General Rodríguez y la corrupción K. Con un ritmo más funky y una sirena de ambulancia marcando el ritmo, Maldonado refleja su estado de ánimo en un país en el que"aparece la corrupción" y en que "dólares aparecen escondidos en mansiones, en conventos" pues "ese dinero ya fue robado a mí, a ti y a nuestros antepasados, la naturaleza exige ¡Venganza!". El cantante cuestiona el supuesto progreso capitalista, la revolución industrial y expresa sus broncas, una y otra vez, hacia la Iglesia Católica.

Fuente: Infobae