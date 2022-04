Tras la emotiva presentación de Francisco Fernández, hijo del presidente de la nación y Fabiola Yañez, el primogénito del mandatario, Tani, publicó un mensaje en Twitter para darle la bienvenida a su hermano y allí, aseguró que cuidará al pequeño “de esta mierda de gente que solo odia”.

En su posteo en la mencionada red social, Tani afirmó: “Lo que sí me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con él como lo fueron conmigo sin motivo, pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber qué es el odio”.

En tanto, este jueves Fabiola Yáñez fue dada de alta tras el nacimiento de su bebé y presentó públicamente a Francisco junto a Alberto Fernández. Después de tres días en el hospital, la primera dama aseguró que “todo salió muy rápido y perfecto”.

Por su parte, el mandatario dijo: “La llegada de Francisco es un oasis en un momento tan difícil que nos toca vivir”.