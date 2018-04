Alto Comedero. Eduardo Fellner se retira del Penal en un auto particular. Saludó a los militantes y destacó que "lo trataron muy bien".

El exgobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, recuperó ayer su libertad según lo dispuso el juez Isidoro Cruz, quien había resuelto su detención el pasado miércoles en el marco de la causa en que se investiga el supuesto desvío de fondos por 1.300 millones de pesos para la construcción de 2.300 viviendas sociales.



La medida está vinculada a "una actitud adoptada por los fiscales de la investigación", que ayer se retiraron de la audiencia indagatoria y "no le permitieron ejercer el derecho de legítima defensa", pero no modifica su situación procesal, acusado de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, según indicó el juez Cruz.



Luego de pasar su segunda noche detenido en la Unidad Penal 7 de Alto Comedero, de la capital jujeña, el



exmandatario fue liberado cerca de las 14.15 y fue esperado por militantes del PJ que se acercaron hasta el lugar con carteles que decían "Fuerza compañero" y "La juventud está con vos".



Al ser interpelado por una importante guardia de periodistas al retirarse del penal en un vehículo particular, Fellner sólo agradeció la presencia de los medios, saludó a los militantes y se reservó de opinar sobre la causa "hasta el día lunes".



Antes de la liberación, el juez Cruz había anticipado que la medida fue concretada de "oficio", por "la conducta adoptada por los fiscales durante la audiencia indagatoria del viernes", en la que se retiraron en medio del proceso, aunque no dio mayores detalles y se prevé que los fundamentos sean difundidos recién mañana.



Según explicó el magistrado, "el Código prevé que el proceso de indagatoria no se puede interrumpir" y, al haberlo hecho los fiscales, "no le permitieron ejercer el derecho de legítima defensa", por lo que se estaría violentando las garantías constitucionales. En tanto, el abogado defensor, Horacio Aguilar, señaló que si bien todavía no conocen a fondo los fundamentos, aseguró que tienen que ver con la "conducta procesal" del exgobernador y con el hecho de que haya prestado declaración indagatoria, en la que presentó un descargo por escrito, sumado a distintas pruebas, y se proclamó "absolutamente inocente".



Los fiscales de la causa, Diego Cussel y Liliana Montiel, decidieron retirarse de la indagatoria cuando el juez no dio lugar a un pedido de lectura de pruebas que constan en el expediente, al que la defensa de Fellner se negó en primera instancia, al sostener que ya las conocían.