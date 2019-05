Cambia de color. Sergio Massa negociará su regreso al kirchnerismo para sumarle votos clave a la fórmula de Cristina que podrían garantizarle un triunfo en octubre en primera vuelta.

El fundador del Frente Renovador, Sergio Massa, fue habilitado por el congreso partidario a cerrar un acuerdo electoral con el kirchnerismo con el objetivo de vencer a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de octubre.



Este fue punto principal del documento aprobado por los más de 700 delegados de todo el país reunidos en Parque Norte y que facultó a Massa a negociar la construcción de "una amplia alianza opositora porque "Argentina lo necesita".



Con este argumento democrático -presentado como una renuncia histórica, personal y partidaria a los cargos en pos de "sacar al país de la decadencia", el congreso del Frente Renovador buscó evitar que Massa asuma el costo político de volver a sus raíces. Es decir, el peso de asumir ante propios y extraños de un acercamiento a una fuerza política que integró como jefe de Anses y jefe de Gabinete y de la que se alejó con duros cuestionamientos. Massa hasta hizo campaña en 2013 como abanderado de la Constitución Nacional porque se opuso al supuesto plan de "Cristina eterna" que buscaba abrir la posibilidad de un tercer mandato consecutivo a CFK mediante una reforma constitucional.



Esta decisión era un secreto a voces ya que los distintos referentes del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires vienen insistiéndole a Massa que se integre al proyecto de "unidad", por el que viene bregando el peronismo kirchnerista, desde donde ya convocaron públicamente a Massa en varias oportunidades.



Lo cierto ahora es que Massa está más cerca del kirchnerismo que de Alternativa Federal, el espacio del peronismo anti K que alimentó hasta martes pasado cuando definió junto a Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichettó, la estrategia electoral de esa alianza.



En los hechos la asamblea del Frente Renovador invirtió el límite que habían trazado en Alternativa Federal. En ese espacio estaban abiertos a alianzas, con la condición de no pactar con el kirchnerismo. ahora, el Frente Renovador le dice a su líder que converse con todos menos con Macri.



Después de un debate que se extendió desde el mediodía, el espacio que lidera Massa presentó su documento final, que sostiene en su párrafo más significativo en términos políticos que "la fragmentación de la oposición sólo beneficia a Macri". Por eso, delegó en Massa la decisión de hacer los "acuerdos que crea oportunos" para ganarle a Cambiemos, en un aval explícito para negociar con el espacio de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.



La última en hablar fue Graciela Camaño, quien apareció en la cumbre pese a las versiones de que pegaría el faltazo.



La presencia de Camaño fue la pista clave de que se abrirían a un pacto con el kirchnerismo.



La diputada tuvo que dejar el orgullo en su casa y apoyar una alianza con los K del que es una implacable crítica.



Con un encendido, impecable y conmovedor discurso, Camaño cerró el congreso, pero antes hizo una fuerte defensa del tigrense que escuchaba casi con lágrimas en los ojos. "Desde que este mocosito de 17 años se me plantó en la agrupación y me dijo que iba a ser presidente viene trabajando. Tenemos que darle la libertad de decidir y estoy segura Sergio que cuándo vos decidas vas a resolver no lo mejor para nosotros sino lo mejor para el país", cerró Camaño. Después, mientras sonaban algunos cantos tímidos con el "hit del verano" que insulta a Macri, el tigrense tomó la palabra.

Dispuesto a "liderar o a tirar del carro"

"El Gobierno fracasó. No fracasamos los argentinos, fracasó Macri, su gobierno, el supuesto mejor equipo de los últimos 50 años", sentenció Massa para reforzar su discurso hacia una alianza con el kirchnerismo. Y reafirmó: "La realidad se impone y habla por sí sola". "El secreto es construir una coalición opositora amplia, plural y federal. Terminar con este gobierno de pocos y para pocos", pidió Massa.



En la frase más significativa del discurso dijo: "Estoy dispuesto a liderar, pero si no me toca empujaré el carro para construir una nueva mayoría política que termine con el fracaso de este Gobierno. Tenemos que convertir el enojo de millones de argentinos en esperanza", señaló.



¿Un mensaje a CFK?



Desde el círculo íntimo del tigrense confiaron que también dio un mensaje a Cristina cuando remarcó que el FR toma sus decisiones de modo "democrático" y no elige a dedo. Apuntó, sobre todo, a la fórmula presidencial que encabeza Alberto Fernández y a la de la provincia de Buenos Aires, Kicillof-Magario.

Ir por la Presidencia o diputado nacional

"Si Sergio juega adentro, Cristina no necesita ser candidata a vice porque ya tenemos garantizados todos los votos opositores en este espacio. Se podría bajar, como un gesto, y Sergio le ganaría una interna a Alberto", especulaba, entusiasmado, un dirigente ligado al tigrense. También se habla de la posibilidad de que Massa encabece la lista de diputados nacionales en Buenos Aires, bajando a Máximo Kirchner, a un segundo lugar. Sería la escenificación de un acuerdo más amplio que incluye el armado en conjunto de las listas bonaerenses y la posibilidad de que si son Gobierno, Massa presida la cámara de Diputados y tenga posiciones de gestión en el gabinete.