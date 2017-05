Citas de Perón. El presidente Macri inauguró ayer un tramo del viaducto de Puente La Noria y en su breve discurso citó a Perón: ‘Como decía el General, que cada argentino contribuya produciendo lo que consume‘, planteó el Presidente.



El escándalo por las coimas que pagó de la constructora brasileña Odebrecht para quedarse con incontables contratos de obra pública por el mundo podría tener un impacto concreto en Argentina. Por un lado, el Gobierno nacional confirmó ayer que ‘la Procuración del Tesoro está revisando todos los contratos‘ de la empresa brasileña en la Argentina para definir si la desplazan del consorcio que se encarga del soterramiento del tren Sarmiento.

Por otra parte, ayer también se confirmó que la Justicia de Brasil remitirá a partir del 1 de junio a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó el capítulo argentino de la delación de Odebrecht.



En este contexto de incertidumbre, el ministro de Justicia, Germán Garavano, lanzó toda la responsabilidad de corrupción en la obra pública sobre el gobierno anterior al afirmar que ‘hay 35 millones de dólares que pagaron en coimas a funcionarios públicos de la señora (por la expresidenta Cristina Fernández)‘.

‘No tapar a nadie’ La vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró ayer que la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, (AFI) Silvia Majdalani, ‘es una persona honesta‘, aunque advirtió que ‘si hay una mínima sospecha, nadie va a tapar a nadie‘, luego de que la diputada Elisa Carrió pidiera su ‘destitución‘ tras denunciar espionaje.

Garavano también precisó que la semana que viene se va a concretar la nueva reunión con el abogado de Odebrecht que estaba prevista para el miércoles pasado, y que debió ser suspendida como consecuencia de los seis allanamientos que ordenó el juez federal Sebastián Casanello en esa firma y en otras constructoras para determinar si hubo corrupción en la adjudicación de obras públicas.



El funcionario reconoció que ‘no son muy alentadores los precedentes‘ que existen en el país de empresas que pagaron coimas a distintos gobiernos, y puso como ejemplo los casos de las compañías Skanska y Siemens. Consultado sobre si el Gobierno está analizando desplazar a Odebrecht del soterramiento del Sarmiento, respondió que ‘eso es una facultad que corresponde a cada uno de los ministerios‘. Amplió que ‘en este momento‘ la ‘Procuración del Tesoro (el cuerpo de abogados del Estado) está revisando todos los contratos de la empresa en el país y eso lo hace con cada uno de los ministerios‘.



Garavano indicó que el Ejecutivo nacional está ‘revisando los distintos procesos‘ en esta negociación con directivos de la compañía para que aporten datos sobre los 35 millones de dólares que la empresa brasileña reconoció haber pagado en concepto de sobornos en la Argentina. En este sentido, amplió que ‘en Brasil existe la responsabilidad penal de las empresas y en Argentina eso no existe‘, pero recordó que el Gobierno mandó ‘en agosto un proyecto de ley (al Congreso) para tratar de penalizar a las empresas que comentan estos actos‘.



El funcionario cuestionó que ‘recién este año se empezó a mover‘ en el Parlamento en este proyecto ‘que es clave‘, al que buscan incorporarle ‘una cláusula adicional‘ para los casos de corrupción ocurridos antes de la eventual sanción de esa ley. ‘Al ser una ley penal, se aplica hacia adelante‘, puntualizó Garavano, quien dijo que la nueva cláusula busca ‘que se permita atender a todas las empresas involucradas en hechos de corrupción hacia atrás, no puede ser una sanción, pero sí se pueden prever acuerdos de colaboración‘.



Por su parte, la Fiscalía General de Brasil le entregará a partir del jueves a Gils Carbó, los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina por Odebrecht. No obstante, explicaron que no habrá divulgación pública del contenido. Se trata de uno de los capítulos de la delación premiada de los 77 ejecutivos de Odebrecht más el patriarca de la compañía, la más grande empresa de ingeniería de América Latina, eje del caso conocido en Brasil como Operación Lava Jato.

La Quinta de Olivos tendrá jardín abierto para pasear



El Gobierno nacional anunció ayer formalmente un proyecto para ‘demoler el muro‘ que rodea a la Quinta de Olivos donde reside el Presidente y su familia, para ‘armar un paseo público‘ por los jardines de la mansión y en ese marco, reestructurar todo el sistema de seguridad. ‘A pedido del Presidente queremos informar la decisión de abrir la Quinta de Olivos al barrio.



En una primera etapa vamos a arrancar tirando abajo el muro que da a la Avenida Maipú y, de esa manera, ganarle 14.500 metros cuadrados de espacio verde para que quienes circulan por la zona, puedan disfrutar‘ de los históricos jardines señaló el secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis.



Acompañado por el intendente de Vicente López, Jorge Macri en una rueda de prensa en la quinta, De Andreis anunció que el proyecto es ‘armar el Paseo de la República, poniendo rejas‘ en el perímetro que da a la Avenida Maipú a una distancia de 50 metros hacia adentro del predio, por lo que dijo, los vecinos podrán transitar por esa zona de los jardines. De Andreis dijo que el proyecto de reforma, que se enmarca en el ‘Master Plan‘ de reformas a la Casa Rosada y a la quinta de Olivos, tendrá ‘un costo de refacciones de 20 millones para la residencia presidencial, 180 millones para la Casa Rosada y entre 25 y 30 millones‘ para los jardines y las reformas en la seguridad de la Quinta.



Por su parte, el intendente Macri dijo que ‘la idea de derribar muros es muy atractiva, trabajamos desde la Municipalidad con la primera dama, Juliana Awada y con el Presidente, que se entusiasmaron con la idea de que el vecino vuelva a poder ver hacia adentro de la Quinta‘. De Andreis señaló que las reformas ‘están en sintonía con los principios fundamentales de la gestión‘ de Macri ‘que tiene que ver con acercar el patrimonio del Estado a sus verdaderos dueños que son los argentinos‘