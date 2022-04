El canciller y hombre de confianza de Alberto Fernández advirtió en una entrevista publicada hoy que “el Presidente es el único imprescindible en este frente político, todos los demás son prescindentes”. La frase fue pronunciada en medio de las internas y los tironeos en el Frente de Todos y las versiones de posibles cambios en el equipo de funcionarios del gobierno nacional.

“El Presidente es el único imprescindible en esta alianza de gobierno, en este frente político”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores y agregó: “El presidente es el imprescindible en el Ejecutivo, todos los demás son prescindentes”. El funcionario, en una entrevista con el sitio La Política Online (LPO), respondió de esa manera en el contexto de una pregunta sobre la continuidad del ministro de Economía, Martín Guzmán, uno de los funcionarios más criticados por el kirchnerismo duro.

“No veo para nada un ciclo cumplido, me parece que el Presidente sigue confiando en él y en todo caso será él quien determine, con Guzmán o con este Canciller. Si mañana precisa otra marcha, otra orientación u otro plan lo definirá él. El Presidente es el imprescindible en esta alianza de gobierno y en este Frente político”, manifestó. Las declaraciones de alto voltaje vienen in crescendo en el Frente de Todos, después de la fractura expuesta por el pacto con el Fondo Monetario Internacional y se complementa con la que el propio jefe del Palacio de Hacienda había manifestado a principios de la semana: “Vamos a gobernar con los que estén alineados con este programa económico”.

La difusión de la entrevista ocurrió después del discurso y la filosa frase que pronunció la vicepresidenta Cristina Kirchner en la apertura de las deliberaciones de los parlamentarios de Europa y América Latina reunidos en la EuroLat. “Hablamos de poder cuando alguien toma una decisión y esa decisión es respetada por el conjunto. Que te pongan la banda y te den el bastón, créanme, no significa que tengas el poder, sólo un poquito de eso. Y lo digo por experiencia. Y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, dejémoslo ahí...”, lanzó.

La vicepresidenta -además de ser ella misma crítica con la marcha de la economía y el acuerdo con el FMI, verdadero parteaguas de lealtades en el FDT- conduce a los dirigentes y funcionarios que están enfrentados con Alberto Fernández y Guzmán. En tanto, el Presidente analiza si aplica una serie de cambios en el Gabinete, en una decisión que tomaría sin consulta directa con quien lo ungió por medio de un tuit como candidato.

Al ser consultado en la entrevista con LPO sobre reemplazos de funcionarios, Cafiero respondió: “No me corresponde a mi decirlo. Lo que sí es claro es que ningún integrante del Frente de Todos está atornillado a su cargo. Cuando me fui de la función publica en la provincia de Buenos Aires en 2015 me tocó trabajar en una librería y seguir militando, que es una tarea que uno abraza para toda la vida. Hoy los funcionarios son todos militantes y entienden que si el Presidente precisa su cargo están siempre a disposición. No se qué va a pasar, son definiciones que tomará el Presidente”.

Y sobre la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, agregó: “Me parece que hay matices que se expresan, pero después no mucho más. No hay mucha más materia opinable. Lo principal es continuar enfocándonos en la gestión y resolver los problemas y angustia de la gente. Los que no tienen empleo, los que tienen pero no le alcanza para llegar a fin de mes. Algo importante. Cuando nosotros iniciamos el gobierno, veníamos de 4 años de perdida de poder adquisitivo del 20 por ciento. Eso no se recuperó y tenemos una deuda pendiente. Lo que recuperamos fue toda la caída provocada por la pandemia, hay países que todavía pelean por eso. La recuperación de Argentina es asombrosa en ese sentido”.