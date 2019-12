Comprar regalos navideños de estética medieval o hechos por un artesano indígena a más de mil kilómetros; adquirir todo lo necesario para la Nochebuena vegana o el "pan dulce peronista", son algunas de las opciones que ofrecen las ferias navideñas más originales que se desarrollan por estas horas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.



"Navidad Histórica y Medieval" es el sugestivo nombre de la kermese campestre que un grupo de entusiastas del recreacionismo y la literatura fantástica ambientada llevarán adelante hoy de 14 a 20 en el Fortín La Tropilla de Florencio Varela, y que incluirá una feria de artesanos.



"La idea es que sea como en la película Una Noche en el Museo, donde la historia cobra vida", dijo Gonzalo Rodríguez, uno de los organizadores y conductor del programa Somos Medievales de la FM 90,1 Radio la Boca.



Es que en la feria pensada para todas las edades, habrá seis "campamentos" medievales, es decir tiendas de campaña habitadas por soldados romanos, vikingos, otomanos, mongoles, normandos y cruzados, con los que se podrá interactuar.



Al evento se puede asistir caracterizados o alquilar trajes allí mismo, participar de un concurso de barbas y peinados, tomar bebidas servidas en cuernos, degustar comidas típicas, practicar arquería, presenciar combates medievales históricos o confraternizar con el Mago Merlín o Gandalf.



Especialmente pensados para los más pequeños, habrá un patio de juegos ambientado, un circo medieval, una excursión a las caballerizas y combates con espadas protegidas.



También se podrá adquirir productos artesanales como vajilla medieval, guantes de cota de malla, tiaras, runas vikingas, talismanes nórdicos,cascos, arcos, martillos, espadas; y "artesanías de temática navideña" como figuras o cruces.



Otra feria navideña "temática" o "alternativa" es la que organiza Locura Vegana mañana en la Casona Humahuaca (Humahuaca 3505, ciudad de Buenos Aires) de 18 a 21 con todos los platos típicos de estas fiestas pero "ningún ingrediente de origen animal". Además, algunos de los productos ofertados, también son aptos para celíacos.



"No todos tenemos familia veganas y no todos sabemos cocinar las comidas típicas de las fiestas, y la idea es que todos podamos hacerlo", aseguró Carolina Marguero, activista, emprendedora vegana y organizadora.



Marguero explicó que se podrán comprar las versiones veganas de "todas las comidas típicas" como matambre, vitel toné o chorizos para hacer a las brazas, elaborados con diferentes sustitutos de la carne como "seitán".



"También habrá muchas variedades de pan dulce, tortas, confitura y helados", contó.



Del encuentro participarán 10 emprendedores y los organizadores recomiendan hacer el pedido previamente "e ir a la feria solamente a buscarlo".



En cuanto a los precios, se pueden conseguir pan dulce desde 200 pesos, un matambre a 250, cinco chorizos por 140 pesos y un cuarto de helado por 200.



Furor en estas fiestas está siendo, por otro lado, el "pan dulce peronista" creado por una gráfica recuperada y cuatro cooperativas que integran la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes) aprovechando "el pico de fervor" peronista.



El producto se vende solamente en puestos instalados alternativamente en distintos puntos de la ciudad desde el 9 de diciembre, incluyendo la Plaza de Mayo.



"La idea fue asociarnos para ofrecer un producto bueno y accesible para los trabajadores: empezamos a vender durante la vigilia de la asunción presidencial y la verdad que tuvo un impacto muy fuerte", dijo Eduardo Montes, presidente de Fetraes.



Lo que más llama la atención es el packaging de Gráfica Suárez y el precio realmente popular: 200 pesos la unidad.



La caja de cartón que sirve de envase tiene en sus caras laterales las fotos de Juan Perón, Eva Duarte, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.



"Nos dicen que van a guardar la caja, nos felicitan y la verdad que fue una pegada porque veníamos muy mal", dijo.



Otros regalos originales son los que ofrece la organización Arte y Esperanza, que compra a precio justo y revende sin fines de lucro artesanías elaboradas por 35 comunidades de ocho pueblos originarios.



Sebastián Homps aseguró que las artesanías son adquiridas en su lugar de producción y que la organización se ocupa del transporte, comercialización y mantenimiento de los locales de venta en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.



Como el producto no sufre remarcaciones, su precio resulta accesible a los consumidores y "entre el 45 y el 55 por ciento le queda al artesano". "Con cada acción de compra estamos apoyando un proceso productivo y brindando trabajo sin intermediarios a pequeños productores que están valorizando su cultura y cuidando el medio ambiente", dijo. Télam