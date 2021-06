Nicolás Avelluto, de 28 años, hijo del ex secretario de Cultura durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, fue hallado muerto el sábado a la noche en su departamento en Quesada al 2600, en el barrio porteño de Núñez.

"Quiero agradecer todos los mensajes de amor a Nico y de acompañamiento a nuestra familia y a mí. Mi dolor es infinito pero cada mensaje es una caricia en el alma. Gracias a los que pensamos parecido y a los que piensan diferente por tanto cariño. Gracias de todo corazón", tuiteó Avelluto tras conocerse la muerte de su hijo.

Fuentes judiciales informaron a Télam que "aparentemente el joven no atendía el teléfono, por lo que el familiar se acercó y abrió con su llave, entró al departamento y lo encontró fallecido en la cama. Llamó a la policía y la unidad criminalística determinó que no había signos de violencia, ni de robo ni nada por el estilo. Tampoco había indicio de suicidio".



Para determinar las causas de la muerte "ahora se espera la realización de la autopsia entre este lunes y el martes; no se hizo hasta el momento debido al protocolo de Covid-19", explicaron las fuentes.



La comisaría que intervino es la 13 B y la causa radicada en el Juzgado Correccional 3 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del juez Gabriel Omar Ghirlanda.