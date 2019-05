Este martes 7 de mayo el diputado nacional Alfredo Olmedocomunicó que la camioneta amarilla que cotidianamente utiliza para trasladarse fue baleada por desconocidos. El hecho habría ocurrido días atrás cuando el legislador no se encontraba a bordo del vehículo.

La noticia fue dada a conocer por el medio Qué Pasa Salta en un video en el que el propio Olmedo muestra los destrozos del presunto ataque.

URGENTE - BALEARON LA CAMIONETA DE OLMEDO. Publicado por Que Pasa Salta Qps en Martes, 7 de mayo de 2019

"Queda muy claro: acá hay 4 impactos de bala. Averigüé si eran bala o no pero sí, son de bala", declaró, para luego lanzar: "No importa cuántas balas tiren, los ideales de Olmedo y la convicción de sacar una provincia adelante no se quiebra".

Para el salteño se trata del "segundo atentado contra su vida", ya que así considera el choque que sufrió en la Autopista Dellepiane en noviembre pasado. Tras el hecho, contó en diálogo con Telefe que decidió blindar el rodado que días atrás encontró baleado.

Según sus declaraciones, la camioneta recibió los disparos sin personas a bordo y recién la vio cuando se disponía a subir a ella.