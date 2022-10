Ayer por la tarde, en el Ministerio de Trabajo, el gremio de Camioneros estuvo reunido con las Cámaras Empresarias iniciando las negociaciones salariales. Entre las partes acordaron un cuarto intermedio.

Al salir del Ministerio de Trabajo, el Secretario General de Camioneros, Marcelo Aparicio, afirmó que el pedido de aumento fue del 100%, que se suma al 31% otorgado para el período abril-septiembre.

“Hemos venido a plantear desde nuestra Federación el incremento salarial que nosotros consideramos que es una necesidad básica que necesitan todos los trabajadores que representamos”, declaró Marcelo Aparicio.

Además de señalar la importancia de un aumento del 100% al básico, destacó que también pidieron el 20% para todas las actividades de los adicionales y un aumento del bono del 100%.

Al dar detalles de la reunión afirmó que son siempre las mismas discusiones, “las Cámaras lo primero que te dicen es que no pueden, que no llegan, pero no vimos que hayan discutido de la misma manera cuando aumentaron el combustible al 80%, cuando le suben los insumos –que sufrimos también todos- nunca han llorado tanto como ahora para un incremento salarial”, cuestionó el dirigente gremial.

Entre los reclamos se encuentra también el aumento del 20% para las actividades de larga distancia que no tienen ningún tipo de adicional, según lo que expresaron desde camioneros.

Y agregó Aparicio, “es momento que empiecen a valorar el esfuerzo de esos trabajadores también, los que no son tenidos en cuenta, justamente son los que más sufren los perjuicios porque tienen que gastar dinero de sus bolsillos constantemente para viajar por el interior del país, se sufre el impuesto a la ganancia, y los viáticos que se descuentan, también”.

A su vez, desde camioneros aseguraron que la semana que viene las Cámaras Empresariales van a traer alguna propuesta a todo lo que vienen planteando y a partir de eso verán si están de acuerdo o no.

La Advertencia de Moyano a empresarios

Cabe destacar que el viernes pasado Pablo Moyano, dirigente sindical de Camioneros y uno de los secretarios generales del trío de conducción de la CGT, había advertido a los empresarios que tengan cuidado con lo que proponían, porque si no iban con alguna oferta seria, "el paro de los del neumático va a ser un poroto con las medidas que va a tomar Camioneros".

Y agregó, "nosotros ya hemos cobrado por adelantado el 31%, pero ahora esperamos que los empresarios vengan con una propuesta seria, concreta, porque todos los gremios están reabriendo paritarias y algunos superando al 100%, así que nosotros vamos a estar ahí también".