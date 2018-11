La coalición oficialista Cambiemos ya definió, a casi un año de las elecciones presidenciales, que su principal referente, el presidente Mauricio Macri, irá por la reelección, en un escenario de extrema polarización con Cristina Fernández de Kirchner.

"Esta semana Macri mide 37/38 puntos, y Cristina 34/35, pero lo importante es que el Presidente nunca bajó en los peores momentos de la crisis, y creemos que el año próximo, partir de marzo o abril, crecerá de la mano de una mejora de la economía, a través de vertientes como el sector agrícola (el oficialismo se esperanza en cosechas récord de maíz y soja, y también trigo), la potenciación de la reserva gasífera de Vaca Muerta y el turismo", dijo a Télam uno de los portavoces comprometidos en el operativo.



Siempre de acuerdo a ese testimonio, "el crecimiento vendrá desde el interior del país hacia la ciudad de Buenos Aires, ya que en las provincias no había tantas distorsiones en las tarifas de servicios públicos como lo hay en la Capital Federal y el Gran Buen Aires", y advirtió que el foco clave, como suele ocurrir, "será el conurbano", donde se concentra la mayor cantidad de habitantes y los bolsones de pobreza más grandes del país.



Por eso, el Gobierno le dará en cuestión de días a María Eugenia Vidal, que también buscará un nuevo turno como gobernadora, una compensación que oscilará en los 19 mil millones de pesos; el monto estimado que la inflación le habría significado perder a la provincia de Buenos Aires del Fondo del Conurbano, desde que este se articuló en el marco del Consenso Fiscal con 23 provincias, a fines de 2017.



Las fuentes oficiales consultadas adelantaron que Cambiemos buscará "plantear una campaña corta, lo más corta posible", en razón de que "la gente no soportará" la virulencia de una contienda presidencial entre Cambiemos y el kirchnerismo.



Para la elección presidencial, según tienen medido, "hay aproximadamente entre un 30 y 40 por ciento del padrón electoral que hoy todavía no tiene definido su voto, que no es estático sino dinámico, y que recién verá el año próximo qué elegir". Lo singular de esta gran franja de "indecisos", que el oficialismo dice tener bien estudiado, es que la gran mayoría son jóvenes, de los cuales muchos de ellos recién votará por primera vez el 27 de octubre del año próximo (un eventual segunda vuelta se celebraría el domingo 24 de noviembre).



"Ese sector que vive ajeno al mundo de la política y las noticias, que casi no lee diarios y no mira ningún noticiero ni programa político, está totalmente al margen de este microclima, aunque tiene bien en claro lo que fueron los doce años de gobiernos kirchnerista", apuntan desde el oficialismo. Ante ese cuadro, Cambiemos volverá a recurrir masivamente a las redes sociales, especialmente a aquellas que le permitan, por ejemplo, transmitir en vivo las visitas que hace Macri a radios locales cuando viaja a una ciudad (como ocurrió el miércoles pasado en Trenque Lauquen), con la posibilidad además de intercalar, al momento de los hechos, opiniones de los usuarios conectados. Cambiemos cree también que "ni el bolsillo, ni la economía" serán los temas dominantes de la campaña electoral sino "la necesidad de entender que la corrupción es un camino que los argentinos no pueden volver a transitar", en directa alusión al kirchnerismo.



Teléfono y recorridas



Cambiemos está convencida de que la telefonía actual es una herramienta más que idónea para derribar muros otrora inexpugnables, especialmente los bastiones tradicionalmente peronistas; en cualquier caso, está previsto que Macri haga varios recorridos en 2019 por los 5 distritos electorales más determinantes del país.

Scioli busca repetir su candidatura

El excandidato presidencial Daniel Scioli expresó ayer su intención de volver a postularse en las elecciones de 2019, pero opinó que para ser competitivo el peronismo no tiene otro camino que "la ingeniería electoral que usó Cambiemos" en las PASO. "A la gente que me acompañó en las elecciones de 2015 le preguntaría: "¿Cuál sería la razón para que no me vuelvan a acompañar?"". Tras recordar que en las elecciones de 2015 obtuvo 12 millones de votos, Scioli asumió que su candidatura sería dentro del peronismo. "Para ser competitivos no hay otro camino que la ingeniería electoral que usó Cambiemos, las PASO". En este sentido, señaló que esa estrategia debe ir acompañada "con políticas consensuadas, con un sistema D"Hont que integre las listas y que los que pierdan tengan el compromiso de acompañar la campaña e integrar el futuro gobierno". Scioli dijo también que "hay que avanzar" más allá de lo que haga la expresidenta Cristina Kirchner, aunque aclaró que no se trata de "una falta de respeto" hacia ella. "La política tiene que adaptarse a las nuevas demandas sociales y no el elector a la política", señaló.