Un veto cantado. "No necesito este cargo para hacer nada. Tengo el poder para ser fiscal sin ocupar un cargo. Esto es una niñada, una cosa estudiantil", disparó Carrió tras su fallida asunción.

El peronismo en todas sus vertientes y el kirchnerismo se unieron ayer para bloquear la

asunción de la diputada Elisa Carrió como presidenta de la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal. Así, la oposición rompió un acuerdo previo para que un legislador de Cambiemos asumiera al frente de la bicameral que controla a los fiscales.



Al no haber bloques con mayorías propias, los jefes de todos las fuerzas negociaron hace dos semanas las presidencias de las bicamerales y el diputado Mario Negri se aseguró la que supervisa las fiscalías para los diputados de Cambiemos, aun cuando por rotación le correspondía al Senado.



Lo consensuó con Miguel Pichetto a cambio de cederle la de Monitoreo de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, que quedaría a cargo del senador del Peronismo Federal, Rodolfo Urtubey.



Negri había acordado que la presidencia de la bicameral sea para sus dirigidos, pero no informó que elegiría a Carrió. Cuando se enteraron, el PJ y los K no dieron quórum.



Conocida esa decisión los bloques de Argentina Federal (vinculados a los gobernadores), el



Frente Renovador de Sergio Massa y el kirchnerismo vaciaron la reunión inaugural, con una coordinación que dejó perplejos a los siete legisladores de Cambiemos que esperaban en el salón de las provincias del Senado.



La reunión de la Comisión debía realizarse desde las 15 en el salón Provincias del Senado pero los únicos que estuvieron presentes fueron los diputados y senadores del oficialismo.



Tras media hora de espera, los secretarios Parlamentarios de ambas Cámaras, Juan Inchausti (Diputados) y Juan Tunessi, decidieron levantar la reunión.



"Esto es una niñada, una cosa estudiantil. Tienen que reflexionar", dijo Carrió en la conferencia de prensa que brindó minutos después, en el mismo salón Provincias, rodeada por sus compañeros de Cambiemos.



"La semana que viene a la misma hora volvemos a reunirnos", anunció Negri, pero los senadores peronistas insistían ayer en off the record que la presidencia de la bicameral le correspondía a su bloque y por lo tanto no iban a permitir la presidencia de Lilita.



Pueden hacerlo, porque las autoridades se eligen por mayoría simple, Cambiemos no la tiene y los ausentes de ayer pueden reunirla si vuelven a jugar en equipo.



"Si desconocen el acuerdo la bicameral del Código Procesal no la tendrá el peronismo", respondían en el oficialismo, pero a los conducidos por Pichetto no les preocuparía tanto sacrificar a Urtubey para quitarle poder a Carrió.



"Es razonable que pase esto. He peleado por la verdad y la justicia desde que entré a la Cámara de Diputados en 1995 y muchos designados como presidentes de comisiones como Julio De Vido están presos y fueron apoyados por fuerzas políticas que quieren garantizar la impunidad de la Nación", se despachó Carrió. Queremos que haya fiscales con instrumentos de investigación, realmente independientes que puedan acusar a todos", continuó.



Luego de afirmar que si no es elegida presidenta de la Bicameral se conformará con ser vocal, agregó que eso "no va a impedir que siga investigando a la Justicia". "Tengo claro que soy una figura que genera fuerte rechazo, sobre todo para aquellos que quieren la impunidad. No necesito este cargo para hacer nada. Tengo el poder y la autoridad suficiente para ser fiscal de la Nación sin necesidad de ocupar un cargo", sentenció.



Veto o proscripción



El legislador radical Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos de Diputados, indicó que estaba "preocupado" porque, dijo, "es una comisión de mucha significación. No queremos pensar que acá hay algún tipo de proscripción o intento de veto a la diputada Carrió. Si así fuera, lo rechazamos", sentenció.